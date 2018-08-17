Isparta Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla şehirde bulunan kasaplarda denetimler gerçekleştirdi. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesinde de kasaplara yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bugüne kadar aralıksız olarak gıda üretim ve satış yerleri de denetimden geçirilirken, Kurban Bayramına sayılı günler kala bu denetimler kasaplar üzerinde yoğunlaştırıldı. Bayram öncesi yapılan denetimlerle vatandaşların hijyenik ortamda, daha sağlıklı tüketim yapabilmeleri amaçlandı.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların Kurban Bayramını kutlarken, il merkezindeki kasapların da denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Günaydın, “Kontrollerimiz aralıksız sürecek. Denetimlerimizi bayram boyunca da devam ettireceğiz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleridir. İnsan sağlığı bizim için önem arz etmektedir” dedi.Kasaplarda hijyen denetimlerinin yanı sıra kesimlerin mezbaha kesimi olup olmadığı ve üzerinde damga bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.