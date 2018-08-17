Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, son günlerde yapılan düzenlemeyle ismi Şemsiyeli Sokak olarak anılmaya başlanan Kunduracılar Sitesi bölgesindeki esnafları dolaştı. Esnaflarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Başkan Günaydın, esnafın sokaklarındaki cazibeyi artırmak amacıyla yapmış olduğu girişimden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederken, kendisinin de sokağın daha da güzelleştirilmesi adına adımlar atılacağını duyurdu.Esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan ve esnaflarla sohbet eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu sokağımızda güzel bir enerji oluşmuş, sokaklarını şemsiyelerle şenlendirmişler. Bende belediye başkanı olarak şehrimizi güzelleştirmek isteyen ve bu anlamda çaba gösterenlere bizde çaba göstermek isteriz. Bu esnafımız sokaklarını güzel bir havaya sokmuşlar. Bizde belediye olarak sokağı daha da nasıl bir cazip hale getirebiliriz diye daire müdürlerimle geldim. Esnafımız bunu yapmış, bizde buraları çiçeklendirelim dedim. Bu sokağımız arasta gibi, esnafımız kendi aralarında birlik olmuşlar. Sonbaharda bu sokağımız bir ucuzluk yapmak istiyor. Daha önce bu ucuzluk olayını Kunduracılar Sitesi esnafımız ile yapmıştık. Memnunlar ve satışlarının iyi gittiğini söylüyorlar, yine onlarda sonbaharda indirim günleri düzenlemeyi planlıyorlar. Arkadaşlarımıza sokaklarında son derece güzel bir misafirperverlik yaptıkları için teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bu sokağımıza bizde katkı sunacağız” dedi.Sokakta işyeri bulunan esnafta, Başkan Günaydın’ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Esnaf, “Isparta’nın en eski sokaklarından birisi ve şehrin kültürünü yansıtmakta. Arkadaşlar olarak sokağımızda bir etkinlik ve güzelleştirme adına şemsiye uygulaması yaptık. Bu güzel organizasyona sokakta bulunan tüm arkadaşlar karar verdiler. Elbirliği ile kendileri çalıştılar. Belediyemizden de yardım alındı. Belediye başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Bizlere vinç ve benzeri yardımcı olabilecek ekipmanlarını gönderdiler. Güzel bir Isparta istiyoruz. Belediye Başkanımız da bu noktada gerekli çalışmaları zaten yapıyor. Esnaf olarak bizde elimizi taşın altına koyalım, yerel olarak bizde destek verelim istedik. Biz bir adım attık, sağ olsunlar başkanımız bizi ziyarete geldiler, bizlere on adım gelecekleri noktasında söz verdiler. Özellikle sokağımızın ışıklandırılması noktasında eksiklikler vardı, o konuda da destek olacaklar, peyzaj düzenlemesi gerçekleştirecekler. Biz de bu konularda sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.ISPARTA BELEDİYESİ