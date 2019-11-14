Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor.'Evinin Sultanları' ile 'Sokaklar Bizim' 3x3 turnuvaları Işıkkent Spor Salonunda 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak. Her iki turnuva da 1 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda düzenlenecek olan turnuvalara tüm halkımızı davet etti.