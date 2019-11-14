Valiliğimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) üyelerine İlimiz tanıtım gezisi düzenlendi.Isparta coğrafyası 300 m (Yazılı Kanyon) ile 3000 m (Dedegöl Dağı-2998 m) arasında değişen yükseltisi, Eğirdir, Kovada, Gölcük gölleriyle, antik kentleriyle, alternatif turizm çeşitlerinden doğa yürüyüşü (trekking), araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık, avcılık, bisiklet, yelken, foto safari gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir coğrafyadır. Kış turizminden doğa turizmine, inanç turizminden kültür turizmine, yayla turizminden sağlık turizmine, su sporlarından avcılığa kadar birçok turizm çeşitliliğine sahip olan Isparta, Göller Bölgesinin incisi, eko turizmin başkentidir.Isparta gezi programına Davraz Kayak Merkezi ve Şehir Merkezi turu ile başlanmıştır. 2. Gün; Yalvaç Müzesi, Pisidia Antiocheia Antik Kenti, Deri ve Keçe Atölyeleri, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, 3. Gün; Atabey Ertokuş Medresesi, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir gezisi, Yedi Renkli Eğirdir gölü, Kovada Gölü Yazılı Kanyon, 4. Gün; gül bahçeleri ve gül fabrikaları ve lavanta Bahçeleri gezisi yapılmıştır.6-9 Kasım 2019 tarihinde İzmir Turist Rehberleri Odasına İlimizde düzenlenen tanıtım gezisinde Müdürlüğümüzce rehberlik edilmiş ve tanıtıcı yayınlar ile destek sağlanmıştır. Ayrıca gezi sonunda düzenlenen toplantıda İlimizi tanıtıcı sunumlar yapılmış ve İlimizde faaliyet gösteren Otel ve acentalarla görüşme yapmaları sağlanmıştır.İzmir Turist Rehberler Odası üyeleri, yapılan etkinlikten son derece memnun ayrılmış ve Isparta ile İzmir arasında turizm işbirliğinin ilk adımlarının bu şekilde atıldığını belirtmişlerdir.Diğer illerimizin Rehber odaları ve Seyahat Acenteları ile ortak çalışmalarımız devam edecektir. Turizm sezonu planlamasına uygun olarak Davraz Kayak Merkezi ve doğa turizmi ile ilgili tanıtım gezileri yapılacaktır.