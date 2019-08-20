Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru

Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2019 14:53
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Isparta Düğün Salonları
6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü Basın Duyurusu

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
 
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 23 Mayıs 2019 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2019-2020 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 18 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Buna göre; 2019-2020 Av Döneminde avlanma; Marmara bölgesinde 17 Ağustos 209 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.
Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de av  yapılabilecektir..
Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.
Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri aşağıda yer almıştır.
Kuşlar için; Bıldırcın:10, üveyik:3, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3, suçulluğu (bekasin):1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2 (Çil keklik, bu av sezonunda sadece Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Tokat, Eskişehir, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır.), Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda:6 (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 adet kılkuyruk, 2 adet elmabaş patka olabilir), Memeliler için: Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak
belirlenmiştir.
 
Avcıların Av Dönüşünde Taşıyacakları Av Hayvanı Miktarı da Belirlenmiştir. (Bagaj Limiti)
Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.
Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.
Kota Bitince Av Yasak
Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilecektir.
Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır.
 
Avlaklarda İzin Alınarak Avlanılacaktır.
Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 2019-2020 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.
 
Kararı uyarınca aşağıdaki alanlarda avlanma yapılamayacaktır.
  • Genel, devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda,
  • Avın yasaklandığı genel ve devlet avlaklarda,
  •  Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2 m’nin altında olan alanlarda,
  • Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,
  • Arboretumlarda,
  • Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,
  • Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,
  • Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),
  • Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,
  • Askeri birliklere 300 m. mesafe içinde,
avlanmak yasaktır.
 
Korunan Alanlarda Av Yapılmayacak
  • Yaban Hayatı Koruma Sahalarında,
  • Milli Parklarda,
  • Tabiat Parklarında,
  • Tabiat Koruma Alanlarında,
  • Özel çevre koruma bölgelerinde,
  • Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,
  • Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,
  • Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,
  • Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,
avlanmak yasaktır.
Yukarıda belirtilen sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır.
 
Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler
  • Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar,
  • Canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri),
  • Ancak rüzgârla hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.
  • Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.
  • Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler,
  • Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar,
Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları,
avlanmada kullanılamaz.
Motorlu tekne ve benzeri araçlar, (Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. Motorlu tekneler de motoru çalışmaz durumda ve haraketsiz iken üzerinde av yapılabilir.)
Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.
 
Yasaklanan Avlanma Usulleri Belirlendi
  • Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,
  • Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak,
  • Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,
  • Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak,
  • Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,
  • Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,
  • Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,
  • Av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek,
    1.  
Yaralı bulunan av ve yaban hayvanları en yakın Bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete’de yayımlanan 18 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.
İlgililere ve avcılara duyurulur.
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