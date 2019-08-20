Hastanemiz bünyesinde 1 yıl önce kurulan Obezite Merkezi’nde fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşan 185 kişi, geçen sürede toplam 1 tonluk kilodan kurtuldu. 6. Modülü hedeflenen şekilde tamamlayan ve kilolarından kurtularak koruma modülünde devam edecek olan hastalarımızı merkezimizde ziyaret eden Başhekimimiz F. Ruşen Keskin tarafından 6. Modülü bitiren hastalarımıza sertifika verildi.“Obezite çağımızın hastalığıdır”Ziyarette merkezimizin hastaları ile sohbet ederek süreçleri hakkında bilgiler alan Başhekimimiz F. Ruşen Keskin, “Hastanemizde yaklaşık 11 ay önce kurulan Obezite Merkezimizde şu ana kadar 185 kişide 1 ton kilo verilmiştir” dedi.Hastanemizdeki Obezite Merkezi’nde gerçekleştirilen uygulamalara katılarak 6 modülü tamamlayan hastalar, başarı sıralamalarına göre sertifika verilerek ödüllendirildi.“Şu ana kadar merkezimize gelen 185 kişi ile 1 tona yakın kilo verilmiştir”Merkezde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekimimiz F. Ruşen Keskin, “Isparta Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 11 ay önce açtığımız Obezite kliniğimiz, şu ana kadar yaklaşık 356 hastaya hizmet vermektedir. Hastalarımızdan yaklaşık 56 kişi ilk 6 modülü bitirmiş olup, koruma programına geçmişlerdir. Şu ana kadar yaklaşık 185 kişide 1 tona yakın kilo verilmiştir. Obezite, çağımızın hastalığıdır.Bu nedenle Isparta Şehir Hastanesi olarak, özellikle bu konuda halkı bilinçlendirmek adına 11 ay önce başladığımız bu programda iyi sonuçlar almış bulunmaktayız” dedi.Sağlıklı bir yaşama kavuştularHastaneye başvuru yaptıklarında mutsuz, fazla kilolara sahip ve ağır yaşam standartlarında olduklarını kaydeden hastalar ise obezite hemşiremiz psikologumuz, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz ve diğer görevlilerimiz sayesinde sağlıklı ve zinde bir yaşama ulaştıklarını anlattılar.Hastaların çoğunun eşleriyle birlikte geldikleri merkezde, tatlı rekabet ortamında sağlıklarına kavuşarak, yasaklar olmadan rahat kilo vermenin tadını çıkardıklarını ifade ettiler.Isparta Şehir Hastanesi