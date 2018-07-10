Isparta Belediyesi Oymacılık Sanat Merkezinde, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı bitiminde Türkiye’nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik hanım tarafından yapılan ve şu anda orijinali kayıp olan,3x2,20 metre ebadında yağlı boya ‘Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa’ tablosu orijinal boyutlarına sadık kalınarak üç boyutlu olarak ahşaba işleniyor. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Eserimiz, tamamlanmasının ardından Ergenekon Müzesinde sergiye sunulacak. Türkiye’nin görmek istediği büyük eserlerden birisi olacak” dedi.Isparta Belediyesi Oymacılık Sanat Merkezi birbirinden değerli tabloları üç boyutlu olarak ahşaba aktarıyor. Bugüne kadar Alfredo Ramos Martinez’in Çiçekçi Kadınlar, Bedri Rahmi’nin Horon, Katsushika Hokusai Kanagawa'nın Büyük Dalga, Pablo Picasso’nun Guernica, Nakkaş Sinan’ın Gül Koklayan Fatih, Osman Hamdi’nin Kaplumbağa Terbiyecisi, Gustav Klimt’in Hayat Ağacı, Van Gogh'un Ren Nehri Kıyısında Yıldızlı Gece ve Isparta için özel olarak tasarlanan Gül Hayat Tablosunun ardından şimdi de büyük bir yapıta imza atmaya hazırlanıyor.Türkiye’nin ilk kadın ressamı Mihri Müşfik Hanımın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında, 1922’de Kurtuluş Savaşı bitiminde yaptığı yağlı boya ‘Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu’, Isparta Belediyesi Oymacılık Sanat Merkezince ahşaba üç boyutlu olarak işleniyor. Aslına uygun olarak 3metre boyunda, 2.20 metre eninde çalışmalara başlanan tabloda önemli mesafe kat edildi.Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosunun, Atatürk’ün sağlığında İnönü eliyle zamanın Yugoslavya Kralına hediye edildiğini, daha sonra Belgrad Müzesinde bu tablonun sergilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “2.Dünya Savaşında resim kaybolmuş. Daha sonra yeniden bulunmuş ancak daha sonra Yugoslavya’nın parçalanması esnasında tablo yeniden kaybolmuş ve bulunamamıştır” dedi. Tablonun kayıp olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Çalışmaları devam eden üç boyutlu eserimiz Türkiye’nin görmek istediği büyük eserlerden birisi olacak. Kayıp olan yağlı boya tablonun gerçek boyutlarına sadık kalarak tabloyu ahşap üzerine üç boyutlu olarak işliyoruz. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu ve bugüne kadar yapmış olduğumuz diğer tablolar Ergenekon Müzemizde sergilenecek. Atölye olarak bir ilkemiz var, o da ‘atölyemizde ne yaparsak tek olacak’ diyoruz. Bu atölyemizin özelliği budur. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu müzemizin de değerini yükseltecek. Yaptığımız bu çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ