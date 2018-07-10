​Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Mezuniyet Sevinci

​Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Mezuniyet Sevinci
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Mezuniyet Sevinci
Dünyanın dört bir yanından Isparta'ya üniversite öğrenimi görmek amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını yapan Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Selami Turan, TÖMER’in 2009 yılından bu döneme kadar, farklı ülkelerden gelen çok sayıda öğrenciye eğitim verdiğini belirtti. TÖMER’in iyi bir aşamada olduğunun altını çizen Turan, Türkçe öğretiminin yanında farklı dillerde de kurs verdiklerini söyledi. Güzellikleri buluşturmanın önemine değinen Turan, “Yaptığım tasnifler neticesinde, öğrencilerimiz bugüne dek 86 ülkeden TÖMER’e gelmiş ve eğitim almış. Siz öğrencilerimiz de kendi ülkelerinizden güzellikler getirdiniz; bizlere de ülkemizin güzelliklerini sizlerle paylaşma fırsatını verdiniz. TÖMER’den mezun oluyorsunuz, fakat önünüzde daha uzun bir eğitim-öğretim döneminiz var. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız da mezun olan öğrencileri tebrik ederek devam edecekleri eğitim yolculuğunda pes etmemeleri gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti; “Sizlerin arasında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha önünüzde uzun bir eğitim süreci var; bu süreçte sıkıntıya düşerseniz sakın pes etmeyin. Bizlerle olan ilişkinizi kesmeyin, biz her zaman sizin yanınızdayız. Sizler, ülkenizin sizlerden çok şey beklediğinin bilinci ile buraya geliyorsunuz, bu sorumluluğun farkındasınız. Bu süreçte okulumuzun fırsatlarından en iyi şekilde faydalanmanızı umuyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizim misafirimizsiniz. Yolunuz açık olsun.”



Program kapsamında; futbol turnuvasında şampiyon olan öğrencilere, Türkçe Yeterlilik Sınavı'nda en yüksek puan alan öğrencilere, Tömerler arası konuşma yarışmasında derece yapan ve belli alanlarda başarı sağlamış olan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Geleneksel kıyafet defilesi, şiir dinletisi ve yöresel dansların yer aldığı program kep atma töreni ile sona erdi.


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