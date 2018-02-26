Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya teşriflerinin 88. Yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Isparta Valiliği kutlama komitesince 05 Mart 2018 tarihinde ‘6 Mart Atatürk'ü Anma Gençlik Koşusu’ düzenlenecek.Isparta Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilecek olan yarışların mesafeleri 100, 400, 800, 1500 metre olacak.Yarışmalarda Küçük Kız - Erkekler kategorisinde 2006-2007 doğumlu sporcular, Yıldız Kız – Erkekler kategorisinde 2004-2005 doğumlu sporcular, Genç Kız – Erkekler kategorisinde 1999-2000-2001-2002-2003 doğumlu sporcular yer alabilecek.Geçen yıl geniş katılımla gerçekleştirilen ‘Atatürk Gençlik Koşusu’ için kayıtlar alınmaya başlandı. Sporcular kayıtlarını internet üzerinde yaptırabilecek. Okul Sporları Statüsünün uygulanacağı yarışlar için sporcular nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte Sağlık Raporu ve Lisanslarını tuncay.kayacan@gsb.gov.tr adresine göndermeleri yeterli olacak. Sporcular ise sadece 1 branşta yarışabilecek. Kayıtlar ise 3 Mart 2018 saat 17:00’de sona erecek.Yarışmaların teknik toplantısı ise 4 Mart 2018 saat 15:00’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek. Teknik toplantıda yarışa katılacak sporcuların göğüs numaraları verilecek.Yarışların sonunda ilk 4’e giren sporculara madalyaları takdim edilecek. Yarışlarda birinci olan sporculara madalyaları ise 6 Mart 2018 Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya teşriflerinin 88. Yıl dönümü törenlerinde verilecek.İLETİŞİM İÇİNTuncay KAYACANAtletizm İl Temsilcisi0 546 749 01 05