Ardıç tohumlarının çimlenme engelinin Orman Yüksek Mühendisi Hazin Cemal Gültekin tarafından, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünde yapmış olduğu çalışmalarla giderilmesinden sonra ardıç tohumundan fidan üretim çalışmaları artarak devam ediyor.Her yıl kasım–şubat ayları arasında orman köylülerine yöreden toplatılan ardıç kozalakları kurutularak; mayıs ayının ortalarından itibaren tohumun kozalaktan ayrılması için sırasıyla değirmen olarak tabir edilen makinadan ve patoz makinasından geçirilerek elde edilen tohumlar, yüzdürme havuzunda yüzdürülerek boş ve dolu tohumlar ayrılmaktadır. Daha sonra dolu tohumlar tohum yüzdürme havuzunun dibinde işçi gücü ile süzdürülerek havuzlardan alınmakta ve elekten geçirilmektedir.Tohumların çimlenme engelinin ortadan kaldırılması için, %5-10’luk küllü suda 3 gün bekletilerek her gün suyu değiştirilerek karıştırılmakta ve daha sonra tohumlar eleklerde yıkanıp 1-2 saat güneş görmesi sağlanarak, %5-10 luk limon tuzu - su karışımında 1 gün bekletilip, tohum yüzdürme havuzunda tekrar yıkanmaktadır.Çimlenme engeli giderilen tohumlar soğuk hava deposuna alınarak; Eylül ayının ilk haftası toprakla buluşturulması sağlanmaktadır.Ardıç tohumlarındaki çimlenme engelinin giderilme çalışması dünyada ilk kez Eğirdir Fidanlık Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle Fidanlığımızı ziyaret eden misafirlerimize ardıç tohumlarının çimlenme engelinin giderilmesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilmektedir.Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde 2018 yılında 1.500.000 adet ardıç fidanı üretilmesi hedeflenmiştir.ISPARTA OBM