6. Bölge Birlik Başkanı Tural'dan Uyarı: Fırsatı Kaçıran Ruhsat Alamayacak



6. Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikleri hatırlatarak yetki belgesi alma süresinin yeniden uzatıldığını söyledi. Tural, bu işle iştigal edenler için yasal zorunlulukların getirildiğinin altını çizerek yetki belgesi olmayan emlakçıların ruhsat alamayacaklarını söyledi.



SÜRE 8 ARALIK'TA DOLMUŞTU

Belirli kriterleri sağlamayan emlakçıların taşınmaz ticareti yapabilmesinin önüne geçen ve taşınmaz ticareti gerçekleştiren işletmelere bazı yasal zorunluluklara uyma şartı getiren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği 8 Aralık 2019'da sonu ermişti. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bu süre 8 ay uzatıldı. Buna göre emlakçıların ve taşınmaz ticaretiyle uğraşan işletmelerin gerekli kriterlere uyum sağlaması için son süre 31 Ağustos 2020 olacak.

TAŞINMAZ YETKİ BELGESİ NEDİR?

Gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz ticaretine devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilecek yetki belgesine sahip olması gerekiyor. Her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek yetki belgesi, eğer bir işletmede birden fazla esnaf varsa işletme adına bir kez verilecek.