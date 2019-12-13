İKİNCİ YABANCI DİL PLAYBACK YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜLÜK LİSE ÖĞRENCİLERİMİZİN!

Bu yıl TED Rönesans Koleji'nin TED Okulları arasında üçüncüsünü düzenlediği "İkinci Yabancı Dil Playback Yarışmasına" Almanca Öğretmenimiz Raşit Aktürk'ün rehberliğinde katılan Lise Öğrencilerimiz, 34 eser arasındaoldular. Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.Wir sind dritter zwischen den vierunddreißig Werken im Playback Wettbewerb, der TED Rönesans College drittens koordiniert. Wir sind froh und stolz. Viele weitere Erfolge mit der TED Familie...