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Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları 2019

Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları 2019
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Ahilik Haftası Kutlamaları

Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 32’incisi kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve esnaf odalarının temsilcileriyle birlikte Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.

“Her Zaman Bir Araya Geliyorsunuz”

Vali Ömer Seymenoğlu yaptığı konuşmada Isparta’da esnaf ve yerel yönetimler arasındaki birlikteliğin önemine işaret ederek, “Görüyorum ki belediye başkanımız da sizleri yalnız bırakmamış sizlerle birlikte gelmiş. Kendisi de zaten bir esnaf. Daha sonra tüccar ve işadamı olmuş. ITSO Başkanlığı yapmış ve sizleri de yalnız bırakmıyor. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum ve keyif alıyorum.  İyi ki geldiniz insanımızın sadece Isparta’da değil ülke çapında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu en güzel günlerden birisindeyiz bunun en güzel örneği örfümüzden, âdetimizden, geçmişimizden bugüne gelen Ahilik kültürü. Bunu da yaşatabilmek ve bizden sonraki nesillere aktarabilmek sizlerin sayesinde olacaktır. Ahilik müessesi günümüzde değişerek şimdi sizlerin başkanlığını yaptığınız oda başkanlıklarına, birliklere ve federasyonlara dönüştü. Hiçbir farkı yok aslında geçmişte neyse şimdi de aynı ama hukuki alt yapı getirildi. Geçmişte toplum liderleri kurumun temsilcileri tarafından ahilik müessesesi yürütülüyordu şuanda hukuki alt yapı kazandırılarak esnaf ve sanatkâr odaları federasyon ve konfederasyonla yürütülüyor. Her Esnaf Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alınarak maaş bağlandı, ücret ödenmeye başlandı, dönüşüm geçirdi ama tek dönüşmeyen değişmeyen dostluk, yardımlaşma. Geldiğimiz günden bugüne kadar gözlemliyorum her zaman bir araya geliyorsunuz.    Bugünkü günün anlam ve önemi de bunu gösteriyor. Ben buna hem ahilik kültürü, haftası diyorum hem ahilik bayramı diyorum. Bunun tarihte en güzel örneği şed kuşama vardı, şimdi modern toplumda da adı değişti diploma diyoruz, ustalık belgesi, kalfalık belgesi. Alaylıdan mektepliye dönüyoruz ama değişmeyen tek şey dostluk arkadaşlık. Ahi demek dürüstlük demek fedakâr, çalışkan demek. Kazandığını çevresiyle paylaşan, yardımlaşan demek. Günün koşulları bizleri zaman zaman zorluyor ama olsun yine elimizden geldiğince dürüstçe kazanmayı, kazandığımızı da ailemizle ve çevremizle yardımlaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kamu Kurumları Esnafımızın Yanındadır”

Yüzde yüz başarının hiçbir meslek gurubunda olmadığını kaydeden Vali Seymenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Bizler dürüst olmalıyız, sattığımızla, tarttığımızla kalitesine kefil olmalıyız.  Ahiliğin anlamı budur. O ruhu kaybetmememiz lazım. Kamu kurum kuruluşları yanınızda, KOSGEB, İŞKUR sürekli yanınızda illaki eksiklikler olacaktır ama bunda kasıt varsa mutlaka bana gelin, başkanınıza gidin. Tabi 500 yıl önce pabucu dama atıyordunuz ama bugünkü şartlarda bunu sizin adınıza kamu görevlileri yapıyor, onun için herhangi bir sıkıntı varsa, hukuk dışı iş yapılıyorsa bunu bizlere duyurmalısınız, bunu takip etme konusunda da ilgili kurumlarımızdaki arkadaşlarımız gerekeni yapar. Sizlere yardımcı olmayan sizlerin önünü kasten açmayan kamu görevlisi varsa mutlaka bizlere bildirin. Kamu kurum ve kuruluşları sizlerin yanındadır. Onun için devlet olarak elimizden geldiği kadar destek olmak için yanınızdayız.”

Ahilik Lokması İkram Edildi

Valilik ziyaretinin ardından Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kaymakkapı Meydanında  vatandaşlara ahi lokması ikram edildi. Mehteran gösterisinin ardından dua edildi. Ardından vatandaşlara Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Birlik Başkanvekili Tural tarafından ahilik lokması ikram edildi.
 
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