Isparta Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Birliği ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan Hareketlilik Haftası kapsamında şehirde bir dizi etkinlik düzenledi. Isparta Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü bünyesinde, Belediyeler Birliğinin önderliğinde Hızırbey Anaokulunda çocukları trafik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla program düzenledi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu’nun da katıldığı programda anaokulu çocukları Emniyet Müdürlüğünden gelen trafik polislerinin gözetiminde anaokulunun trafik eğitim alanında trafik kurallarına karşı bilgilendirildi.Hayatın her yaşında trafiğin vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Gelişen ve değişen dünyada bugünün çocukları, yarının büyüklerini oluşturacak. Bizlerde bu bağlamda çocuklarımıza trafik ile alakalı bilgi ve bilinçlendirme eğitimleri başlattık. Çalışmalarda hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ cümlesinden yola çıkarak onların günlük hayatlarında hem kendi sağlıkları, güvenlikleri hem de toplum sağlığı ve güvenliği açısından, güvenlik önlemlerini şimdiden öğrenmeleri açısından bir etkinlik planladık. İleriki günlerde farklı okullarda olacağız. Bu etkinliği Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemizin Ulaştırma Müdürlüğü katkılarıyla organize ediyoruz. Hızırbey Anaokulu müdürümüze ve çalışanlarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Avrupa Gönüllülük Haftası süresince 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak, 7’den, 77’ye herkese bir şeyler kazandırmak adına çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.