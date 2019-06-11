"2. Ulusal Gül ve Kozmetik Ürünleri Fuarı"na doğru

Isparta Belediyesince "2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar yarın kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Fuar kapsamında koku atölyesi çalışmaları, Türk Yıldızları gösterisi, konserler, güzellik, ses, fotoğraf ve spor yarışmaları yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, herkesi fuara davet etti.

Etkinliklere, Isparta Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Fuar, 16 Haziran'da sona erecek.



ISPARTA (AA) -

