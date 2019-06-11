Eğirdir’de Çevre Temizliği Hareketi Başlatıldı

Isparta'nın "sakin şehir" unvanlı ilçesi Eğirdir'de çevre temizliği hareketi başlatıldı.

Eğirdir’de Çevre Temizliği Hareketi Başlatıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.06.2019 16:46
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"Sakin şehir" Eğirdir'de çevre temizliği
 Isparta'nın "sakin şehir" unvanlı ilçesi Eğirdir'de çevre temizliği hareketi başlatıldı. 
Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle etkinliğin belli aralıklarla yapılması hedefleniyor. 
Düzenlenen etkinliğe katılan ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar cadde ve sokakları temizlendi.
Öğrenciler temizlik sırasında "Temiz İnsan, Temiz Çevre" , "Doğayı Koru Neslini Kurtar", "Doğa Senin Evin, Korumak Görevin", "Sağlıklı Çevre Sağlıklı Nesil", "Poşete Hayır" sloganı attı. 

ISPARTA (AA) - 
 

Haber ayrıntıları ve resimleri

Eğirdir’de Çevre Temizliği Hareketi Başlatıldı
Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi işbirliği ile Eğirdir’de çevre temizliği hareketi başlatıldı.
Eğirdir’in bütün mahalle sokaklarında başlatılan proje ile belirli aralıklarla yapılması planlanan çevre temizliği etkinliğine Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Mühendisi Harun Doğruyusever, Eğirdir Belediye başkan yardımcısı Erhan Savran, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç, İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gölbelde Şirketi Müdürü Ömer Yılmaz, Belediye Zabıta Müdürü Ümit Metin Sanayi Mahallesi Muhtarı Göksel Kanlı, , Atatürk İlkokulu, Bağlar İlk Ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencileri ve çok sayıda esnaf ve vatandaşın katılımı ile çevre temizliğinin ilk startı verilmiş oldu.
Kaymakam Abdullah Akdaş ve beraberindeki heyet ile birlikte cadde ve sokakları pırıl pırıl olurken, “Temiz İnsan, Temiz Çevre” , “Doğayı Koru Neslini Kurtar” , Doğa Senin Evin, Korumak Görevin”, Sağlıklı Çevre Sağlıklı Nesil”, “Poşete hayır !” gibi sloganlar ile çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi. Çevre temizliği sonrasında Eğirdir Belediyesi tarafından programa katılan öğrencilere Eğirdir Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök’ün fikirleri ile başlatılan projeye okulların yanı sıra halkın da katılımı sağlanarak, Proje sayesinde hem çevre bilincinin artırılmasına katkı, hem de cadde ve sokakların temiz kalması sağlanacak. Projeye önümüzdeki günlerde Eğirdir Belediyesi yetkilileri tarafından belirli aralıklarla her mahallede devam edilecek.

Eğirdir Belediyesi
 
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