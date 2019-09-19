19 Eylül Gaziler Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gaziler Günü programına Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve Gaziler, şehit yakınları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkân ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.Tören; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ve ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.Ardından törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız; "Kahraman Gaziler, Gaziler Günümüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız 'Gazi' unvanı, 'Ata'mızdan bizlere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakârlıkları sayesindedir. Bu kahramanlık ve fedakârlığın şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam Gazi' anlayışıdır. Aziz Türk Milleti ve onun kahraman ordusu, bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir” dedi.Törenin ardından Garnizon Şehitliğindeki şehit kabirleri ve Asri Mezarlıkta bulunan gazi kabirleri ziyaret edildi. Buradaki programlarda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Seymenoğlu ardından Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.Ziyaretlerin ardından Isparta Valiliği tarafından gaziler onuruna verilen öğle yemeğine geçildi. Yemeğe; Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Aylin Cesur ile gaziler ve aileleriyle birlikte şehit yakınları katıldı. Yemek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi. Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri yemeğe katılan konukları karanfil takdim ederek tek tek uğurladılar.