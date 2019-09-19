Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak Hicri yıl Muharrem ayı münasebetiyle 19 eylül 2019 perşembe günü Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarının katkısı ile Aşure ikramı programı yapıldı.Her yıl gelenek olarak Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure günü münasebetiyle Bölge Müdürlüğümüz ana girişi kapısı önünde stant kurularak Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Bölge ve İşletme personeli ve vatandaşların katılımı ile Isparta Müftülüğünde görevli din görevlisi tarafından günün manevi önemi üzerinde konuşmasının akabinde berekete ve huzura vesile olması dileğiyle Aşure duası yapılarak katılımcılara servis edilmeye başlandı.Aşure ikram programı Bölge Müdürlüğümüz ve Isparta İşletme Müdürlüğü personellerinin yansıra cadde üzerinde intikal eden vatandaşların’ da iştirak ettiği yoğun katılımla gerçekleşti.