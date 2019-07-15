15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

**DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANINA FİDAN DİKİLDİ

**ŞEHİTLERİMİZ ANILDI, MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu, Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanında incelemelerde bulundu.Orman görevlilerini ve toplum yararına program kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünde görevli bayanlar ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Seymenoğlu ardından beraberindeki heyetle birlikte hatıra ormanına fidan dikerek, can suyu verdi.Hatıra ormanı içinde dikimi daha önceki yıllarda yapılmış ağaçlık bölümde Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yapılan ağaçlandırma faaliyetleri ile de bilgi aldı.15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Garnizon şehitliğinde de bir program düzenlendi.Kuran-ı Kerim tilaveti dinletisi ile başlayan programda ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından tüm Şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua okundu.Ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri Ulu Camii’nde devam etti.Öğle namazı öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu ve Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.