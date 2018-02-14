SDÜ 120 geçici işçi alacak



Süleyman Demirel Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 120 geçici işçi alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden yayımladığı ilanı ile duyurdu.



KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Süleyman Demirel Üniversitesi geçici işçi alımı için adaylar illerin İş Kurumu Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak geçici işçi alımları için 28 Şubat 2018 tarihinde saat 09.00'da kura çekimleri yapılacaktır. Söz konusu kura çekimleri Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Biriminde, Noter huzurunda yapılacaktır.



SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Ayrıca tüm bunların yanı sıra alımlar sözlü sınav doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu mülakatlar ise 15 Mart 2018 ile 16 Mart 2018 tarihlerinde saat 09.00'da gerçekleştirilecektir. Alınacak kişiler 90 günlük geçici işçi statüsünde görevlendirilecektir.



2 NİSAN'DA İŞ BAŞLAYACAK

Süleyman Demirel Üniversitesi geçici işçi alımları 112 normal, 5 engelli, 3 eski hükümlü ve terör mağduru şeklinde gerçekleştirilecektir. Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden yayımlanan ilanda işe başlama tarihi 2 Nisan 2018 olarak belirtildi. Ayrıca ilana başvuru yapacak olan adayların başvuru tarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olmaları gerektiği de ifade edildi.

