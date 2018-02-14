Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz Lav Isı Sistemleri işyerini ziyaret etti.Ziyarette Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında yeni getirilen sigorta prim teşvikleri, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin artırılması ve kurumumuzun iş ve işlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.İl Müdürü Karagöz fabrikada incelemelerde bulunarak işleyiş hakkında bilgi aldı, çalışanlara yaptıkları işerinde ve çalışma hayatlarında başarılar diledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Celil Çak, ziyaret ve bilgilendirmeden dolayı İl Müdürü Karagöz ‘e teşekkür etti.