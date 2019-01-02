104.yılında Sarıkamış Şehitlerini Anıyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinin organize ettiği Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 6 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak.Tüm Isparta halkı davetlidir.1- 06 Ocak 2019 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak yürüyüş 133. Cadde Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayıp, Belediye Başkanlığı önünden devam ederek, Mimar Sinan Caddesi, 114.Cadde, 6 Mart Caddesi ve 1110 Sokak Halk Eğitim Merkezi önünde son bulacaktır.2- Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda Toplanma3- Saat 10.30 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Söylenmesi4- Saat 10.35 Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma5- Saat 10.45 Kuran-ı Kerim Tilaveti6- KapanışMurat GEVREKGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü