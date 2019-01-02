Isparta Genç iş adamları derneği 2019 çalışma takvimine çocuklar için uygulanacak olan güzel bir projeyle start verdi2019 Yılının ilk mesai gününde, Isparta Genç İş Adamları Derneğinin 2019 yılı çalışma takvimini başlatmış bulunuyoruz.Gelendost Kaymakamlığı, Gelendost Belediyesi, Isparta Genç İş Adamları Derneği ve Yeşilay Cemiyeti Isparta Temsilciliği olarak; Bağımlılıklarla mücadele ve çoçuklarımızın korunması, ailelerin bilinçlendirilmesi içerikli proje kapsamında, dördüncü sınıf öğrencisi 40 çoçuğumuza finansal destek sağlıyoruz. Pırıl Pırıl bir gelecek için Isparta Genç İş Adamları Derneğindeki abi ve ablalarınız sizlerle çoçuklar. Gelendost ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.IGİAD