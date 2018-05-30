DİKKAT ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL!



T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü



Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic, Ltd. ŞtL’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapıları ve BSK yapılması" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

31.05.2018 Perşembe günü 13:00- 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla tl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.







Ruhi ÖZGEN

Bölge Müdürü, a. Bölge Müdür Yrd.

