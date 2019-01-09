YAÇVAÇ'TA KAR TATİLİ



Isparta'da soğuk hava etkisini iyice artırdı.

Isparta'nın ilçe,kasaba ve köylerinden birer birer son dakika kar tatili haberleri geliyor.

Son olarak Yalvaç Belediye Başkanlığı'da kar tatili açıklaması geçti.



Yalvaç Belediye Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklama şöyle:



''Soğukların sabah saatlerine karşı -14 derecelere kadar düşmesinin tahmin edilmesinden dolayı aşırı buzlanma olaylarının çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilememesi için eğitime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir.''



