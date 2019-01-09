ISPARTA'DA HAVA SICAKLIĞI -13 DERECE
Isparta Belediyesi hava sıcaklığının -13'ün altına düşeceği bilgisiyle; Dışarıda kalan,zor durumda olan kimseleri bildirmek için telefon ihbar numaraları verdi. Başkanlık aynı zamanda ''Dondurucu soğuk alarmdır'' diyerek gönderinin paylaşılarak yayılması gerektiğini belirtti.
İŞTE O İHBAR NUMARALARI
ALO: 153
TEL: 211 61 11
Isparta Belediyesi hava sıcaklığının -13'ün altına düşeceği bilgisiyle; Dışarıda kalan,zor durumda olan kimseleri bildirmek için telefon ihbar numaraları verdi. Başkanlık aynı zamanda ''Dondurucu soğuk alarmdır'' diyerek gönderinin paylaşılarak yayılması gerektiğini belirtti.
İŞTE O İHBAR NUMARALARI
ALO: 153
TEL: 211 61 11