- Isparta’da bu yıl 454 okuldaki 4 bin 175 derslikte, 84 bin 607 öğrenci ve 6 bin 443 öğretmen için ders zilinin çaldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, “2018-2019 eğitim öğretim yılının yüzümüzün güldüğü, başarılarımızın ardı arkasının kesilmediği, güzel bir yıl olmasını diliyorum” dedi.Isparta’da yarın 454 okul ve 4 bin 715 derslikte 84 bin 607 öğrenci ile 6 bin 443 öğretmen için ders zili çalıyor. İl genelinde bu yıl geçen yıla ek olarak 188 dersliğin daha kazandırıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, 2018 - 2019 eğitim öğretim tüm hazırlıkların tamamlandığını, Isparta eğitiminin bu yıl ders başına düşen öğrenci dağılımı ve kalite açısından daha üst seviyede olacağını açıkladı.“Isparta ili olarak eğitimin öncüsü olma hedefimizi daha yüksek tutup, başta öğretmenlerimizin özverisi ve velilerimizin desteğiyle çocuklarımızın daha mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için ilk zili çalacağız” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Isparta’da bu eğitim öğretim yılında yaklaşık 650 bin kitap dağıtımının yapılacağını söyledi.Isparta’da bu yıl geçen yıla ek olarak, Çünür Orta Okulu - Halıkent Orta Okulu - Mustafa Şener Orta Okulu - Yaşar Ulucan Orta Okulu ve Yaşar Ulucan İmam Hatip Orta Okulu olmak üzere, 4 yeni okulun daha kazandırıldığını ileten İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, geçen yıla ek olarak bu yıl il merkezinde 124, Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçeleri ile birlikte il genelinde ise 188 ek derslik ve 1 yeni anaokuluyla yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını kaydetti.Öğrenci sayısının bu yıl önemli denecek ölçüde artış göstermediğini, ancak derslik başına düşen öğrenci dağılımı ile eğitim kalitesinin o oranda artacağını belirten Yıldırım, Isparta’da her geçen yıl olduğu gibi bu yılda eğitim kalitesini bulunduğu yerden daha üst seviyelere ulaştırmak adına çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Yıldırım ayrıca, eğitim adına tüm hazırlıkların tamamlandığını, öğretmen ve derslik gibi ihtiyaçların temin edilerek eğitim öğretime hazır hale getirildiğini aktardı.Yeni eğitim öğretim yılına Gazi İlkokulu’ndan start verilecekIsparta’da yeni eğitim öğretim yılının resmi açılış programı Modernevler Mahallesi’ndebu yıl hizmete girecek olan Gazi İlkokulu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.İHA