Isparta Ser-Tur’da Yeni Dönem Başlıyor!

Ser-Tur’da bu yıl havuz sistemi uygulanacak

Isparta Ser-Tur’da Yeni Dönem Başlıyor!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Ser-Tur’da bu yıl havuz sistemi uygulanacak   
 
 - Isparta'da eğitim kurumlarına öğrenci taşımada tek yetkili kuruluş olan Ser-Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücedağ, bu yıl havuz sistemini uygulanmaya başlayacağını açıkladı.   

  Isparta'nın öğrenci taşıma hizmeti veren tek yetkili kuruluşu Ser-Tur, yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı. 
  Filosundaki 110 araçla servis hizmeti veren Ser-Tur'da şoförlere,  yönelik eğitim paneli düzenlendi. Panelde,  Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan ile Belediye Zabıta Müdürü Reşat Kravgaz,  servis taşımacılığında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.  Panelin ardından kazasız belasız bir yıl olması temennisiyle kurban kesilerek, dualar edildi. 
  “110 servis aracımızla Isparta’da taşıma hizmeti veriyoruz” 
  Her yıl olduğu gibi bu yıl eğitim öğretim dönemi için sezon açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Ser -Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücedağ, "Bugün yaptığımız toplantıda müfredat değişiklikleri, çalışma esaslarının belirlenmesi konuları üzerinde durduk. Bu yıl ilk kez uygulayacağımız havuz sistemiyle ilgili çalışma esaslarının belirlenmesi konularını masaya yatırdık.  Havuz sistemi tüm okulların taşıma sistemlerinin tek elden yönetilmesi anlamına geliyor. Bu sistemde uygun olan yerde uygun olan araçların servis hizmeti vermesi amaçlanacak. Bu yıl böyle bir planlama gerçekleştirdik. Havuz sistemiyle trafik yoğunluğuna mahal vermeden ana güzergahlar yerine alternatif güzergahların kullanılması da amaçlanıyor. Eğitim öğretim de kendimizi bu halkanın bir parçası olarak görüyoruz ve katkımız olması da gerekiyor.   Bunun dışında her yıl kazasız belasız dönem geçiriyoruz. İnşallah bu dönemin de kazasız belasız bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.  Şu an 110 servis aracımızla merkezde taşıma hizmeti veriyoruz" dedi. 

  “Vatandaşlar gördüğü bir eksikliği mutlaka bize bildirsinler” 
  Isparta halkından her zaman olumlu - olumsuz yönde eleştirileri beklediklerini kaydeden Başkan Yücedağ, "Biz eleştirelere açığız. İnsanlar, beni arayıp, eleştirebilir, ‘şu yanlış’ diyebilir. Bu eleştiriler olmazsa doğruyu bulamayız. Sonuçta kamu yararına hizmet veriyoruz.  Tabii ki bunun eleştirilerini de bekliyoruz. Vatandaşlar gördüğü bir eksikliği mutlaka bize bildirsinler. Sonuçta geleceğimiz olan çocuklarımızı taşıyoruz.  Tabi ki de yanlışlarımızı bize söyleyecekler" diye konuştu. 

  “Velileri de düşünerek en asgari düzeyde artış uygulandı” 
  Yeni yönetmelikte bazı konuların ertelendiğini kaydeden Yücedağ, "Kamera sistemi - koltuk - sensör sistemi gibi konular ertelendi. Önümüzdeki süreçte ne olacağına bakacağız" görüşünde bulundu. Servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam öngörüldüğünü belirten Yücedağ, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar malum.  Yakıt artışı aldığımız zamların neredeyse 3 katı. Çevre illerle kıyasladığınızda ise en uygun servis ücretleri Isparta'da. Bu artış velileri de düşünerek en asgari düzeyde yapılan artıştır. Geçen sene enflasyon rakamı yüzde 11.8 idi. Bizim aldığımız artış yüzde 8. Piyasadaki yansıması yüzde 20'yi geçti. Bu yıl da aynıdır. Ama biz Isparta ailesinin bir parçası olduğumuzdan sırtımızdaki yük ağır. Keşke akaryakıt fiyatı düşse de, biz de fiyat düşürsek. Yakıt artışı direk maliyete yansıyor.  Örneğin  yönetmelik, rehberlik hizmetini öğrenci  velileri karşılar der. Ama Isparta'da biz fiyata rehberlik ücretlerini de dahil ediyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
AW492284_01AW492284_02AW492284_03


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi
Isparta'da Gönüllü temizlik elçileri çöp topladı
Isparta’da bisikletli Sepsis farkındalık etkinliği
Isparta Ser-Tur’da Yeni Dönem Başlıyor!
Isparta’ya yeni eğitim öğretim yılı için 188 yeni derslik ve 1 anaokulu daha kazandırıldı
Isparta'da lavanta sezonu devam ediyor
ISPARTA'DA HAFTA SONU BALIKLARI TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi
Isparta’da simide zam geldi! ekmeğe ise zam yolda
Isparta Valisi Günaydın minik öğrencilerle buluştu
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldı
LEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİ
ISUBÜ’de yeni Rektörle ilk senato toplantısı
Isparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı
Isparta'da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA DAVRAZSPOR'DA TRANSFER
Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü
ISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADA
Isparta Belediye Başkanı Günaydın, partisinden yeniden adaylığını açıkladı
Başkan Günadın: ' Isparta için projeler hazır'
Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldı
Isparta’da 2 saatte 2 bin 485 kişinin GBT’si sorgulandı
Isparta’da kaçak kazı yapan 5 şahıs yakalandı
Isparta’da ‘Narkotik Ağırlıklı Huzur Güven uygulaması yapıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADAISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADA11 Eylül 2018
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi AlınacakIsparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak11 Eylül 2018
Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü 12 Eylül 2018
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!11 Eylül 2018
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyorOkul kantinlerinde yeni dönem başlıyor11 Eylül 2018
Resmen başladı! Altında çifte kazançResmen başladı! Altında çifte kazanç11 Eylül 2018
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacakBir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak11 Eylül 2018
LEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİ13 Eylül 2018
Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldıMinik kızın Isparta’daki odası boş kaldı12 Eylül 2018
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası 14 Eylül 2018
Isparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldıIsparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı13 Eylül 2018
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldıEski Isparta devlet hastanesi yıkıldı14 Eylül 2018
Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü" Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü" 12 Eylül 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2018
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama 11 Eylül 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintileriIsparta'da planlı elektrik kesintileri13 Eylül 2018
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisiIsparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi14 Eylül 2018
Isparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete GirdiIsparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete Girdi11 Eylül 2018
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi düştü!Eğirdir Gölü'nde su seviyesi düştü!12 Eylül 2018
KYK Isparta İl Müdürü Kurt: “Kimse açıkta kalmayacak” KYK Isparta İl Müdürü Kurt: “Kimse açıkta kalmayacak” 10 Eylül 2018