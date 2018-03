Isparta 2. Kitap Fuarında cumartesi günü birbirinden değerli 56 yazar, kitapseverlerle buluştu. Yazarlar okurlarıyla imza gününde bir araya gelirken, bazı yazarlarda konferans salonunda sevenleriyle söyleşi gerçekleşirdi. Yoğunluktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Günaydın, “Isparta, komşu vilayetleri de dahil olmak üzere okuyan bir bölge olduğunu göstermiştir. Isparta ve çevremiz için bir bayram gerçekleşti” dedi.Isparta 2. Kitap Fuarının cumartesi günkü bölümünde Başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş döneminin Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak’tan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’na, Sinan Akyüz’den, Mirza Tazegül’e, Saygı Öztürk’ten, Engin Alan’a, Kahraman Tazeoğlu’ndan Murat Tavlı’ya, Canan Tan’dan, Sevil Atasoy’a, Doğu Perinçek’ten, Bekir Manav’a tam 56 yazar sevenleriyle buluştu.**Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Isparta Kitap Fuarına cumartesi günü de on binlerce insan akın etti. Kitapseverler yayınevlerinden aldıkları kitapları yazarlarına imzalatmanın onlarla söyleşide bulunmanın keyfini yaşadı. Isparta’da kitap bayramının yaşandığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Kitapseverlerin fuara bu kadar ilgi göstereceklerini beklemiyordum. Öncelikle tüm kitapseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarına Isparta’nın yanı sıra komşu vilayetlerimiz Antalya, Burdur, Afyonkarahisar da dahil oldu. Bu fuara zevkle gelen, kitaplarla buluşan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Kitap fuarı bizim millet olarak bütünlüğümüze etki edecek tarzda, buda beni sevindiriyor. Herkesin burada yüzü gülmeye başladı. Benim de yüzüm gülüyor. İnsanlarımız içeriye sığmıyor, yine içeride bulunan kitapseverler kadar dış meydanda da yazarlarımız binlerce insana kitaplarını imzalıyor. Bu Gökkubbe büyük deniliyordu, niye bu kadar büyük yaptın diye tenkitler geliyordu, şimdi ise bu fuar alanımızın yetmediği ortaya çıktı. Keşke daha geniş yap deselerdi bana. Onun için memnunum. Burada 2 milyon 500 binin üzerinde kitap çeşidi var, yine 126 yazarımız geldi. Geçen sene 140 yayınevi vardı, bu yıl ise bu rakam 250 olarak gerçekleşti. Yazarlarımızın hepsi birbirinden değerli, her birisinin sevenleri olan yazar. Yazarlarımızı tek tek dolaştım. Her bir yazarımız ve yayınevimiz buraya severek ve gönülden geldiklerini söylüyorlar. Isparta’mızı tercih etmelerinden dolayı bende kendilerine teşekkür ediyorum. Bilimsel olarak bir fuara şehrin nüfusunun yüzde 20’si gelirse çok başarılı fuar sayılır. Toplamda beklenen ziyaretçi sayısı bizim on günlük fuarımıza bir günde geldi. Bizim nüfusumuz geçen sene 217 bindi, gelen ziyaretçi sayımız 244 bin olarak gerçekleşmişti. Sanırım bu rakamı aşacağız. Türk milleti okumuyor, az okuyor deniyor. Bu beni üzüyordu. Ama şu anda diyorum ki, Isparta ve çevre komşu vilayetleri de dahil olmak üzere okuyan bir bölge olduğunu göstermiştir. Diğer şehirlerde yapılan fuarlara göre de bu imaj bizde oluştu. Okuyan bir bölge haline geldik. Kitaplar yetmiyor, her gün kolilerle takviyeler yapıldı. Isparta ve çevremiz için bir bayram gerçekleşti. Okuyan insanların bayramı. Bundan dolayı sevinçliyiz. Şu anda burada bayram var” dedi.**Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin hizmetlerinin anlatıldığı 8 farklı kitabı ziyaretçiler için imzalayarak dağıttı. Kitap Fuarında 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri imza törenine ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kendisine ve belediyenin yapmış olduğu yatırımlara vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.**Isparta 2.Kitap Fuarının cumartesi günkü bölümünde Başbuğ rahmetli Alparslan Türkeş döneminin Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak’ta imza gününe katılan isimler arasında yer aldı. Çolak, “Sayın Belediye Başkanımızın da önderliği altında böyle bir etkinliğin yapılması bir kazançtır. Bunlar Isparta’nın zenginliği olur. Belediye başkanımızı ve yetkilileri kutluyorum, Allah’tan başarılar diliyorum. Çok iyi işler yapılıyor, bunların da inşallah arkası gelecek. Çok duygulanıyorum. Isparta’ya ilk olarak 1971-72 yıllarında geldim. İlk geldiğimde burada şöyle bir durum vardı. O günkü ihtilalin şartlarından burası da Demokrat Parti, Adalet Partisinin kalesi olarak gözüküp, Alparslan Türkeş buraya geldiği zaman bir takım nahoş olaylar olur endişesiyle buraya geldik. İlk defa Isparta’ya gelişim buydu. Ama gördük ki, değil herhangi bir nahoş olaya Isparta halkı o günde Türkeş beye sahip çıkmıştı. Çok zor günler geçti. Isparta’da ülkücü hareketin gelişimi aslında yavaş oldu, ama sağlam geldi en sonunda belediye başkanlığı dahil olmak üzere üç dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi burada belediye başkanlığını kazanıyor. En önemlisi şu, iyi bir örnek belediye başkanlığı yapıyor. Halkımıza hizmet ediyor. Bu çok önemli bir şey. İnşallah belediye başkanımızın bu etkinliği başka etkinliklerle de Isparta’mızı bir kültür şehri, ciddi bir anlamda yapı haline getirileceğine inanıyorum. Yapılan köprüleri, düzenlemeleri gördüm. 40-50 sene önceki Isparta’yı biliyorum. O zamanla bu zaman arasındaki farkı ben görüyorum. Onun için teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum” ifadelerinde bulundu.**Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’da 2. Isparta Kitap Fuarına katılarak imza günü düzenledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ailesini, belediyenin standında ziyaret eden Feyzioğlu burada bir süre sohbet etti. Feyzioğlu ardından imza günü düzenledi. Başkan Günaydın’ı ziyaretinde açıklamalarda bulunan ve fuarı değerlendiren Feyzioğlu şunları söyledi:“Çok mutlu bir andayım ve mutu bir yerdeyim. Isparta’nın gerçekten efsanevi belediye başkanı demekten mutluluk duyduğum ama abim demekten de onur duyduğum Yusuf Ziya Günaydın beyefendi var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte gerçekten birbirimize hem çok ihtiyacımız var, birbirini anlayan insanlara ihtiyacımız var, sevgiye ihtiyacımız var. Millet olmak böyle bir şey. Evlatlarımız için güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Buda kitapla olur, eğitimle olur. Şunu gururla söyleyebilirim, Isparta kitap fuarı çok genç, yeni bir fuar. Buna rağmen başkanımın özel ilgi, gayretiyle ve Isparta halkının muazzam sahiplenmesiyle bu Türkiye’nin en büyük fuarlarından birine dönüştü. Ziyaret eden sayısını nüfusa oranladığınızda 10-15 misli daha fazla. Kalabalık şehirlere göre 10-15 misli ilgi var. Demek ki, Demireller boşuna Isparta’dan yetişmemiş diyorum” şeklinde konuştu.**Isparta Kitap Fuarına geçen yılda katıldığını hatırlatan Yazar Canan Tan da, “Kitap fuarından çok memnun kaldım. Şu bakımdan, Isparta için çok güzel bir etkinlikti. Belediyemizi de kutluyorum. Çok kapsamlı bir çalışma yapılmış. Isparta hem öğrencisiyle hem halkıyla çok iyi okuyor diye düşündüm. Mutluyum, belediyemizi kutluyorum. Darısı gelecek yıla inşallah” ifadelerinde bulundu.**Isparta’da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yazar Saygı Öztürk de, “Gökkubbe’deyiz, burada hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Baktığımızda geçen yıla göre daha fazla deneyim kazanmış. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda başta belediye başkanımız olmak üzere belediye görevlileri fuara, yazarlara, yayınevlerine karşı ilgileri de son derece güzel. İnsan mutluluk duyuyor. Yazarların burada okuyucularla buluşması son derece önemli. Bu Isparta için de, yazarlar için de bir fırsattır. Samimiyetle söylüyorum, severek buraya geldim. Burası bir Gökkubbe. Gökkubbe altı bir buluşma mekanı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.**Geçen sene de fuara geldiğini hatırlatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin efsane komutanlarından Engin Alan Paşa “Bu sene gördüğüm manzara bu iş tutmuş. Çok başarılı bir organizasyon var. Isparta halkının fuara ve kitaba ilgisi çok iyi bir düzeyde. Ben başta değerli belediye başkanımız Yusuf Ziya Günaydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Isparta halkına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” görüşlerinde bulundu.**Balyoz Davasından bir süre cezaevinde kalan Emekli Kurmay Albay Yazar Mustafa Önsel, “Şu anda memlekete hizmete devam ediyoruz. Fuara iki yıldır katılıyorum. Çok beğeniyoruz, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunu kalben söylüyorum, çünkü burada belediye başkanının gösterdiği ilgiyi başka bir yerde görmek mümkün değil. Bütün yazarlar olarak özel bir ilgi görüyoruz. Yeni geldim, geçen sene biz sürpriz yaşadık. Hem belediye başkanının hem Isparta halkının ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ilgi devam edecek, Isparta kitap fuarı bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum” dedi.**Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’te 2.Isparta Kitap Fuarında imza günü düzenleyen isimler arasında yer aldı. Perinçek, “Öncelikle belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle çok güzel Ispartalıların ve Türkiye’ye de örnek olacak bir fuar hazırladığı için. Ispartalı gül ürettiği gibi kitabı da çok seviyor. Ispartalılarla buluşmaktan çok çok mutluyuz. Kitabı sevmek tarihi, tecrübeyi, birikimi, mirasları sevmek. Onun için kitap sevgisini bütün milletimizle yürekten paylaşıyoruz. Belediyemize başarılar diliyoruz” dedi.**Kitap fuarına ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Yazar Kahraman Tazeoğlu da, “Süreklilik çok önemli. Geçen yıl birincisi oldu, mükemmeldi. Bu yıl ikincisi oldu daha güzel, zaten bu katılımdan da belli oluyor. Her yıl kuyruk daha da uzuyor. Bizi okurlarımızla buluşturduğu için okurlarımızın çok hayır duasını alıyorsunuz. Fuar merkezi çok çok güzel. Her sene üzerine konarak devam ediyor. Gökkubbe’nin altında sevdiklerimizle, sevenlerimizle birlikte olmak bize çok büyük mutluluk veriyor” ifadelerinde bulundu.Isparta 2.Kitap Fuarında ayrıca Yazarlar Murat Tavlı, Sevil Atasoy, Zekeriya Efiloğlu gibi yazarlar da sevenleriyle konferans salonunda söyleşilerde bulundu. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ise yine kitap fuarı boyunca olduğu gibi cumartesi günü de yazarların bulunduğu stantları tek tek dolaşarak günün anlamına binaen kendilerine plaket takdiminde bulundu.