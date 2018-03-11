Isparta Belediyesi tarafından kent meydanındaki dev ekrana, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un fotoğrafı ve Türk bayrağının yansıtılması duygulandırdı.Isparta Belediyesi tarafından Kaymakkapı Meydanı’nda bulunan otelin ön yüzündeki dijital dev ekranda Ispartalı Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un fotoğrafı ve Türk bayrağının yayınlanması vatandaşları hem duygulandırdı hem onurlandırdı.Dev dijital ekranda Türk bayrağı ve ardından Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un fotoğrafı üzerinde ‘Kahraman Şehidimiz’ yazısı ibaresi yer aldı.Isparta’da yaşayan ve il dışından gelenlerin dikkatini çeken şehit Burhan Açıkkol mesajı ile Türk bayrağı görenleri duygulandırırken, kentte şehitlere karşı gösterilen hassasiyeti de ortaya koydu.Dev ekrandaki bayrak, fotoğraf ve mesajı gören vatandaşlar, “Ne mutlu ki, şehitlerimiz sayesinde biz burada rahatça uyuyoruz, geziyoruz ve yaşıyoruz. Bu vatan tüm şehitlerimize minnettardır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dediler.ISPARTA (İHA)