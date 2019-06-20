Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan ITB ziyareti

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan ITB ziyareti
ISPARTA
G.Tarihi: 19.06.2019 17:55
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Ticaret Borsasi haber bülteni

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Borsamızı Ziyaret Etti
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’ı ziyaret ederek, Borsamız faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreter V. Abdullah Madenci, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Büyükçulcu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Özkan ile birlikte bugün Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’ı ziyaret etti.
Misafirlerini kapıda karşılayan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis üyelerimiz, ziyaretten dolayı Sayın Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu’na ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Ziyarette Borsamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Başkanımız Ahmet Adar, 1996 yılında kurulan Isparta Ticaret Borsası’nın kuruluşundan bugüne kadar tüm gelişim sürecinin içinde bulunduğunu ifade etti.
Başkanımız sözlerine şunları kaydetti: “ Isparta Ticaret Borsası bu yılın Ocak ayında kafeler caddesinde bulunan hizmet binasından buraya geçmiş bulunmaktadır. Bugün Eğirdir, Yalvaç ve Ş.Karaağaç bölgelerinde temsilciliğimiz bulunmakta. Ayrıca Keçiborlu ve Gelendost İlçelerimize de Mobil tescil aracımızla hizmet vermekteyiz. Burada ki amacımız üyelerimize üst düzey hizmet sunmaktır. Gerek Tarım ve Hayvancılık alanında olsun gerekse memleketimizin çıkarları doğrultusunda olsun yapılacak olan her projede biz de varız. Borsa olarak Yalvaç bölgemizde başlattığımız satış salonu hizmetimize önümüzdeki dönemlerde burada da hizmete geçirmeyi planlıyoruz. Kurucu ortağı olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası faaliyetlerimiz hızla devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Borsamız imzaladığı sözleşme ile TÜRİB Acentesi olmuştur. Bundan sonra ilimizdeki tüm üretici ve tüccarlar TURİB platformu üzerinden online olarak ürün alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bunun için yapmaları gereken tek şey Borsamıza başvurarak kayıt yaptırmaları. Ayrıca Isparta merkezinde de bir hububat pazarına ihtiyaç var. Daha önce bu konuda Belediye Başkanımızdan destek sözü aldık. Sizlerin de desteği ile bu projemizi ilimize kazandırmak istiyoruz. ” dedi.
Borsamız faaliyetleri hakkında bilgi alan Sayın Seymenoğlu, yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkanımız Ahmet Adar’a teşekkür ederek ekibini tebrik etti. Hububat pazarı ile ilgili olarak kurumlarını talimatlandıracağını ifade etti.
Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son buldu.
 
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