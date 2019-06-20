Isparta Çin İşbirliği

Isparta Çin İşbirliği
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Isparta-Çin İşbirliği
Ispartalı gül,lavanta ve aromatik yağ ve kozmetik üreticisi üyelerimiz Çinli işadamları ile Isparta Ticaret Borsası önderliğinde Afyon’da biraraya geldi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği organizasyonunda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı düzenledi.Toplantıya Borsamız koordinasyonunda Ispartalı gül ve lavanta yağı üreticisi üyelerimiz iştirak etti. Toplantının ardından Türk iş insanları ile Çinli iş insanları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi..
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Rong Weidong, , ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, , Türk ve Çinli iş insanları katıldı. Borsamızı temsilen ise Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, Meclis üyemiz Yakup Sincer ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak katıldı. Ayrıca, Isparta da Gül, Lavanta ve diğer aromatik bitki yağı üreticileri ve kozmetik ürünlerin ticaret ve ihracatını yapan; üyelerimiz toplantıda yerlerini aldılar.

12 EYALETTEN 42 İŞ İNSANI GELDİ
Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Rong Weidong ise toplantıya Çin’in 12 eyaletinden 42 iş insanının geldiğini belirtti. Rong Weidong, “Bu kadar büyük bir katılımı gördükten sonra duygulandım. Türk arkadaşlarımızın ne kadar samimi olduklarını gördüm. Türkiye ile Çin arasında ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu görüyorum. Bu nedenle bu buluşmamıza emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye ile Çin arasındaki tarım işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz” dedi.

YÖRELERE GÖRE HAREKET EDİLEBİLİR
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çin ile yararlı ticari görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Uçarmak, "Özellikle tarım ürünleri ticaretinde Antep fıstığıyla ilgili böyle bir şey var. Kiraz da var. Kanatlı ticareti yine bu bölgede çok yaygın. Kuş gribi nedeniyle ihracat durmuştu. Ama biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de artık bu hastalığın olmadığına dair bir ibranameyi bize verdi, Çin'e ilettik, cevap bekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin adet kendine özgü bitki türü olduğu, 3 bin 600 adetinin endemik olduğu, başka ülkelerde çoğunun görünmediği biliniyor. Onun için bu sektör spesifik bir alan olarak değerlendirip belirli bölgelere, yörelere has ticareti hareket ettirici unsur olarak kullanmak mümkün olabilir" diye konuştu.

POTANSİYELİ KULLANMALIYIZ
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu da şifalı bitkilerle ilgili dünyada 115 milyar dolarlık pazardan bahsedildiğini kaydetti. Birinci sırada Çin'in olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle dedi:
“Bu toplantı bir milat olarak anılacaktır. Türkiye ile Çin arasında 24 milyar dolarlık ticaret hacmi var. 21 milyar dolarlık ithalatımız var. Biz derneğin ilk toplantısında da ifade etmiştik. Bu dengesizliği gidermemiz gerekir. Türkiye’deki potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda büyük bir pazar var. Bizdeki bitki türü 11.500 adet. Kıta Avrupası’ndan daha fazla bitki çeşidimiz var.

TÜRKİYE FLORASI PANELİ DÜZENLENDİ
Konuşmaların ardından Türkiye Florası Paneli gerçekleştirildi. AK Parti 26’ncı Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un yönettiği panelde Çin Baharatçılar Birliği Başkanı Mike Liu, Hacattepe Üniversitesi Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özcan Kayacan tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında ayrıntılı sunumlar yaptılar.

TARİHİ BİR GÜN
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı’nın ikinci bölümünde ise Çin heyetindeki 42 iş insanı, Ispartalı iş insanları ile bir araya gelerek ikili İş Görüşmesi’ne katıldı. Isparta ve Çin iş insanlarının yaptığı görüşmelerin sektörün geleceği için tarihi bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
 
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