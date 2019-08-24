1994 yılında Diyarbakır Hani ilçesinde kahramanca şehit düşen Jandarma Komando Er Oğuz Durak’ın Yassıören köyündeki baba ocağını ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada anne Fadime ve Baba Bahattin Durak’a taziyelerini iletti.Aile bireyleriyle uzun bir süre görüşen Vali Seymenoğlu şehit annesi ve babasından herhangi bir talepleri olup olmadığını sorarak şehit ailelerinin daima emirlerinde olduklarını yineledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Seymenoğlu diğer aile bireyleriyle de tanışarak çocuklara hediye verdi.