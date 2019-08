“Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, kızı önünde can veren anne Emine Bulut’un canice öldürülmesinin ardından bir mesaj yayınladı. Rektör Diler, “Yaratılmış her canlının sahibi yaratan Yüce Allah’tır. Hiç bir canlı, diğerinin sahibi değildir. En kutsallarımızdan olan bir kadın, bir anne, evladının yani kızının gözleri önünde vahşice katledildi. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun inşallah. Cani katil en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur” dedi.Prof. Dr. Diler mesajında; “Kadına yönelik şiddetle her alanda başlatılan mücadeleye rağmen günümüzde kadına yönelik şiddet, ülkemizde tüm dünyada bütün acımasızlığı ile sürmektedir.Kadınlar hayatlarının her alanında, eğitim, yaş, sosyo ekonomik durum ayırt etmeksizin şiddet görmekte, hatta gördükleri şiddet sonucu hayatlarını kaybetmektedir.Bu konuda alınabilecek en önemli tedbir veya çare, eğitim sistemimizin yeniden düzenlenerek, öz değerlerine sahip insanların yetiştirilmesidir. Ancak öz değerlerine sahip insanların kuracağı sağlam aileler ile bu sorun aşılabilir.Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır. Erkek, bu olayın yanlışlığını idrak etmeli, tam bir kararlılıkla ve inanarak bundan vazgeçmelidir” diyerek tepkisini dile getirdi.