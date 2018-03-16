Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN’ın

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı



Bugün, hem şanlı tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferimizin 103. Yıldönümünde eşsiz kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde taht kuran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ettiğimiz çok özel bir gündür.

Çanakkale Zaferi, bir daha dönmemek üzere cepheye koşan şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, bir kahramanlık destanıdır.

Bu büyük zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla “Şehitler Günü” olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Dün “Çanakkale Geçilmez” diyen iradenin mirasçıları olan bizler; bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılık mücadelemizi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtı ve her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz.

Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdit ve tehlike karşısında Çanakkale ruhuyla kenetlendiğimiz, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduğumuz takdirde aşamayacağımız hiçbir zorluk ve güçlük yoktur. Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyor gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum.



18 MART 2018 ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI





09.30 Garnizon Şehitliğinde Tören

10.30 Kültür Sinemasında Şehitler Günü Anma Programı

11.50 Türkiye Harp Malulü ve Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Ziyaret

12.30 Türkiye Muharip Gazileri Derneğini Ziyaret

13.00 Şehit ve Gazi Ailelerine Yemek Programı ( MODA PARK ) Düğün Salonu



