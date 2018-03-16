Isparta Eğirdir Gölü'nde 250 kerevit sepetine el konuldu.Eğirdir Gölü'nde 1 Kasım 2017 tarihinde kerevit avcılığı yasaklanırken, sazan balığı av yasağı da 15 Mart 2018 tarihinde başladı. Eğirdir Jandarma Komutanlığı Bot Timi, kerevit ve balıklarda üreme döneminde konulan av yasaklarına rağmen kaçak avlananlara denetim ve kontrolleriyle göz açtırmıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi tarafından, Eğirdir Gölü'nde yapılan kontrollerde, kaçak olarak göle bırakılan 250 kerevit sepetine el konuldu.Gelendost-Yeşilköy açıklarında ele geçirilen sepetlerdeki canlı kerevitler göle salınırken, kaçak dökülen sepetlerinde de Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.ISPARTA (İHA)