ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ

Vali Şehmus Günaydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında AA Isparta Muhabiri Mustafa Ünal Uysal’dan bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Vali Günaydın, haber kategorisinde Isparta’ya dair bir fotoğrafa oy verdi. AA Eski Isparta Muhabiri Murat Yolcu'nun "Komandoların Eğitimi", yaşam kategorisinde "Somali'de çocukların oyunu" ve spor kategorisinde ise "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.Oylamanın ardından bir değerlendirme yapan Vali Günaydın, dünyanın dört bir köşesinde çekilen bu fotoğrafların AA'nın ne kadar güçlü bir ajans olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı'nın değerli yöneticilerini, çalışanlarını yürekten kutladığını ifade eden Günaydın, bu yıl da Anadolu Ajansı tarafından çok güzel işlere imza atıldığını kaydetti.Vali Günaydın, "Anadolu Ajansı Dünya'daki önemli gelişmeleri anında hem vatandaşlarımıza hem de diğer ülkelerdeki insanlara iletme konusunda gerçekten çok başarılı bir ajans. Bu yarışmada öncelikle Isparta’mızda görev yapmış arkadaşımızın Isparta’da çekilen fotoğrafına oy verdim. Yarışmaya konu olan tüm fotoğraflar anlamlı ve özel. Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum" dedi.