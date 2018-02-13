Isparta Valisi Şehmus Günaydın, merkeze bağlı 2 köyü ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini dinledikten sonra gereken çalışmaların yapılması talimatını verdi.Isparta Valisi Şehmus Günaydın Darıderesi ve Kadılar köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Vali Günaydın, iletilen konuların çözülmesi için yetkililere yerinde talimat verdi.Ceviz fidanı dikilmesini istediVali Şehmus Günaydın ziyaretine ilk olarak merkeze bağlı Darıderesi Köyü’nde incelemelerde bulunarak başladı. Köy muhtarından bilgi alan Vali Günaydın, iletilen taleplerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması talimatını vererek köyde ceviz fidanı dikimi için de çalışma yapılmasını istedi.Ardından merkeze bağlı Kadılar Köyü’ne giden Vali Günaydın, okul bahçesinde çocuklarla sohbet ederek hediyeler verdi. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Vali Günaydın, talep ve önerilerini dinleyerek, yetkililerden kilit parke taşı talebinin bu sezon yerine getirilmesini istedi. Ziyarette ayrıca, kadınları da dinleyen Vali Günaydın iletilen taleplerin çözülmesi için ilgililerden çalışma yapılmasını istedi.Vali Günaydın Kadılar Köyü’nde yaptığı açıklamada, vatandaşların köyden şehre göç etmesini engellemek ve köyleri daha cazip hale getirebilmek için alt yapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini söyleyerek, tarafından iletilen talepler doğrultusundaki ihtiyaçların en kısa sürede karşılamaya çalışılacağını söyledi.Birinci ağızdan dinlenen sorun zaman kazandırıyorValilik olarak bütün köyleri gezdiklerini aktaran Günaydın, vatandaşların taleplerini kendilerinden dinlemenin, sorunları çözmede daha hızlı ilerlemeyi sağladığını ve iletilen sorunların büyük kısmının kısa bir sürede çözüldüğünü söyledi.Vali Günaydın'ın ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Jan.Alb.Mustafa Özdurhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Aydemir ve bazı yetkililer de yer aldı.ISPARTA (İHA)