Isparta Valisi, belediye başkanını kabul etti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i kabul etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı seçilen Başdeğirmen ve Belediye Meclis üyelerini kabul etti.Açıklamada Vali Seymenoğlu'nun, Isparta'da seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçtiğini belirttiğine vurgu yapıldı.Seçim sonrasında da ciddi problemlerle karşılaşılmadığını ifade eden Seymenoğlu, "Seçimlerin ardından bundan sonra hep beraber şehri daha iyi nasıl yönetebilirizin peşinde olacağız. Ne tür yatırımlar yapabiliriz, bu yatırımları yaparken belediye bize nasıl destek olabilir? Biz belediyeye nasıl destek olabiliriz? O hususta parti farkı gözetmeden her zaman beraberiz. Yerel yönetim anlamında İl Özel İdaremiz ve belediyelerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde hemen hemen aynı işleri yapıyor onun için birbirimize destek olacağız, ben buradan bunun sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı."Bu yola çıktığımızda yanımızda bizi destekleyen bize öncü olan her zaman bizim yanımızda olan bir mülki amire ihtiyacımız var. Biz şunu görüyoruz ki her zaman yanımızdasınız bu sıcak karşılamanız, konuşmanız ve verdiğiniz mesajlar bizlere umut oluyor."ISPARTA (AA)