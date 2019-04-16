Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası

- ISHAYKO Başkanı Aynur Gül Asem:

- "Tayın yakın mesafeden vurulmuş olabileceğini düşünüyoruz"



Isparta'nın Aksu ilçesinde yılkı tayının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Aksu ilçesine geziye giden bir grup öğrenci, Sorgun Barajı mevkisinde yılkı tayını bitkin halde görünce Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (ISHAYKO) ihbarda bulundu.

Bölgeye giden dernek üyeleri, yılkı tayını ölü buldu.

ISHAYKO Başkanı Aynur Gül Asem, gazetecilere yaptığı açıklamada, tayın sol arka bacağında büyük yara açıldığını dile getirdi.

"Tayın yakın mesafeden vurulmuş olabileceğini düşünüyoruz."diyen Asem, kesin sonucun raporda ortaya çıkacağını söyledi.

Gerekli yerlere şikayette bulunduklarını belirten Gül, "Biz kurtarmaya geldik ama maalesef yetişemedik. Çok üzgünüz." dedi.



ISPARTA (AA) -

