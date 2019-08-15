ISPARTA ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6292 sayılı Kanunun Geçici 8’inci Madde Kapsamı;

Kanunun 7’nci maddesi (iade) kapsamında hak sahibine iade edilen taşınmazlar;

Kanunun 7’nci maddesi (iade) kapsamında olup, 6’ncı maddesi uyarınca kullanıcısına satılan taşınmazlar;

6292 saydı Kanunun Geçici 9’uncu Madde Kapsamı;

Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme

Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde Ödemeyenlerin ödeme süresi,

2/B kapsamındaki taşınmazlar için 26.01.2013 tarihinden itibaren,

Tarım arazileri kapsamındaki taşınmazlar için 26.07.2014 tarihinden itibaren,

(Milli Emlak Müdürlüğü)BASIN BÜLTENİİade kapsamında (6292/7 md) hak sahibine iade edilen taşınmazlardan, fiili kullanıcıları tarafından, süresi içerisinde başvuru yapmış olmaları kaydıyla, 31/12/2020 tarihine kadar Geçici 8’inci madde kapsamında müracaat etmeleri halinde, bu kişilere başka 2/B taşınmazlarının doğrudan satışı (Kanunun 6/12 md) yapılabilecektir.İade hakkı bulunan kişilerin, süresi içerisinde başvuru yapmış olmaları kaydıyla,31/12/2020 tarihine kadar Geçici Vinci madde kapsamında müracaat etmeleri halinde, bu kişilere başka 2/B taşınmazları (Kanunun 7/4 md) verilebilecektir.süresi,16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.2/a) Süresi İçinde Başvuru Yapmayanlar Tahsil Edilecek Satış Bedeli;Hak sahibinin ödeme yapmak üzere idareye başvurduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE-Aylık değişim oranında artırım yapılarak hesaplanacak olup, hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin yapılacak tebligattan itibaren üc ay içinde ödemesi gerekmektedir.2/b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin satış bedeli;Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE-Aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak olup, hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.2/c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler;Bu kapsamda bulunan kişilerin Kanundan yararlamlabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının gecikme zammı uygulanarak tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurulur. 07.08.2019