(Milli Emlak Müdürlüğü)
BASIN BÜLTENİ
- 6292 sayılı Kanunun Geçici 8’inci Madde Kapsamı;
- Kanunun 7’nci maddesi (iade) kapsamında hak sahibine iade edilen taşınmazlar;
- Kanunun 7’nci maddesi (iade) kapsamında olup, 6’ncı maddesi uyarınca kullanıcısına satılan taşınmazlar;
31/12/2020 tarihine kadar Geçici Vinci madde kapsamında müracaat etmeleri halinde, bu kişilere başka 2/B taşınmazları (Kanunun 7/4 md) verilebilecektir.
- 6292 saydı Kanunun Geçici 9’uncu Madde Kapsamı;
- Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
- Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme
- Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde Ödemeyenlerin ödeme süresi,
2/a) Süresi İçinde Başvuru Yapmayanlar Tahsil Edilecek Satış Bedeli;
- 2/B kapsamındaki taşınmazlar için 26.01.2013 tarihinden itibaren,
- Tarım arazileri kapsamındaki taşınmazlar için 26.07.2014 tarihinden itibaren,
2/b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin satış bedeli;
Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE-Aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak olup, hesaplanan satış bedelinin yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
2/c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler;
Bu kapsamda bulunan kişilerin Kanundan yararlamlabilmesi için vadesi geçmiş taksit tutarlarının gecikme zammı uygulanarak tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16/12/2019 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur. 07.08.2019