Süleyman Demirel Üniversitesi Sinai Mülkiyet Hakları Yönergesi kapsamında ‘Çalışan Buluşlarının Tescili’ konusunda Teknokent Koordinatörlüğü’nü yetkilendirdi. Üniversitemiz ile Türkiye’de 6 şubesi, 16 bini aşkın müşteri referansı olan İstek Patent ile tescil işlemleri noktasında protokol imzaladı.Teknokent Koordinatörlüğü Patent Sorumlusu Öğretim Görevlisi Saygın Uslu, tescil işlemleri için İstek Patent firması ile 8 Ağustos 2019 tarihi itibariyle protokol metni imzaladıklarını söyledi.İstek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Marka ve Patent Vekili Murat Tiryakioğlu da protokol imza töreninde yaptığı değerlendirmede “Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından biridir. SDÜ’nün sınai mülkiyet noktasında daha iyi yerlere erişmesi için biz de İstek Patent olarak her türlü katkıyı vermeyle çalışacağız” dedi.SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti Genel Müdürü ve Teknokent Koordinatörü Prof. Dr. Serdal Terzi yaptığı sunumda, “Son bir yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmaların ürünlerini görmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.Sinai Mülkiyet ve Patentin değerini ve gücünü çok iyi bildiklerini ifade eden Prof. Dr. Terzi, sözlerine şöyle devam etti: “Patenti alınan bilimsel çalışmanın ticarileşmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda özellikle SDÜ Patent Ofisi üzerine düşeni yerine getirecektir. SDÜ’nün inovatif teknolojileri ile patentlenebilir bilimsel çalışmalarını destekleyeceğiz. Isparta, SDÜ ve Türkiye’ye çok önemli katma değerler yaratma adına azimli ve kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakımdan imzaladığımız bu protokolün SDÜ, İstek Patent Kurumu ve Türkiye’ye fayda sağlamasını umut ediyoruz.”SDÜ ve İstek Patent Kurumu ile protokol imzalanmasının ardından başlayan ikinci oturumda buluş sahibi bilim insanları ile İstek Patent Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tiryakioğlu bundan sonraki süreçte izlenecek yolları analiz ettiler.