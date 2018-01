ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADI

T.C.

2017 Yılı Çatak Programı Destekleme Ödemeleri Başladı

Kısa adı “ÇATAK” olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programında; toprak

ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın

olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır.

İlimizde ilk defa 2006 yılında uygulanan ÇATAK Programı, her geçen yıl artarak 2017

yılında programı uygulayan ilçe sayımız dokuza ulaşmıştır.

ÇATAK Programının amacına uygun olarak 2017 Yılında ilçelerimizde İl ÇATAK

Uygulama Komisyonu kararıyla hassas alan olarak tespit edilen bölgelerdeki Üreticilerimizden

uygulama şartlarını taşıyan toplam 1.939 kişinin başvuruları kabul edilerek 32.055,725 da alan için

4.327.533,26 TL destekleme ödemesi almaya hak kazanmışlardır. İlgililere ait destekleme

ödemeleri 30 Aralık 2017 tarihi itibariyle de üreticilerin hesaplarına aktarılmıştır.

2018 Yılında da aynı ilçelerimizde ÇATAK Programına devam edilecek olup, uygulama

aşağıdaki şekilde ve belli bir iş takvime bağlı kalınarak yapılacaktır. Herhangi bir değişiklik

olmadığı takdirde başvurular 01 Mart 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında

gerçekleştirilecektir.

Uygulama Şekli;

İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan

uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla aşağıdaki kategorileri üç yıl süresince

gerçekleştirenler desteklenir. Destekleme ödemeleri dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl

süre ile yapılmaktadır

Üreticilerimize yapılan destekleme üç kategoride yapılmaktadır;

a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın

yapılması. Destek miktarı: 30 TL/da

b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla;

setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips

uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil

gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık

baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu

tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması. Destek miktarı: 60 TL/da

c) Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve

aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi. Destek miktarı:

135 TL/da 1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini

asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel

prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.

2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer

alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az

biri ile birlikte uygulanması.

İlimizdeki ÇATAK Programından 2018 yılında 3. kategoride yer alan Basınçlı Sulama

Sistemi ile İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarını 2. kategoride yer alan en az bir tedbir ile

ilk defa uygulayacak olan üreticilerimiz yararlanabileceklerdir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticelerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerine

başvurabilirler.



Mehmet TUĞRUL

İl Müdürü