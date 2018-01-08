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ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADI

ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU! O ÖDEMELER BAŞLADI
ISPARTA 0
böcüzade
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

BASIN BÜLTENİ
2017 Yılı Çatak Programı Destekleme Ödemeleri Başladı
Kısa adı “ÇATAK” olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programında; toprak
ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın
olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır.
İlimizde ilk defa 2006 yılında uygulanan ÇATAK Programı, her geçen yıl artarak 2017
yılında programı uygulayan ilçe sayımız dokuza ulaşmıştır.
ÇATAK Programının amacına uygun olarak 2017 Yılında ilçelerimizde İl ÇATAK
Uygulama Komisyonu kararıyla hassas alan olarak tespit edilen bölgelerdeki Üreticilerimizden
uygulama şartlarını taşıyan toplam 1.939 kişinin başvuruları kabul edilerek 32.055,725 da alan için
4.327.533,26 TL destekleme ödemesi almaya hak kazanmışlardır. İlgililere ait destekleme
ödemeleri 30 Aralık 2017 tarihi itibariyle de üreticilerin hesaplarına aktarılmıştır.
2018 Yılında da aynı ilçelerimizde ÇATAK Programına devam edilecek olup, uygulama
aşağıdaki şekilde ve belli bir iş takvime bağlı kalınarak yapılacaktır. Herhangi bir değişiklik
olmadığı takdirde başvurular 01 Mart 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
 Uygulama Şekli;
İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan
uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla aşağıdaki kategorileri üç yıl süresince
gerçekleştirenler desteklenir. Destekleme ödemeleri dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl
süre ile yapılmaktadır
Üreticilerimize yapılan destekleme üç kategoride yapılmaktadır;
a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın
yapılması. Destek miktarı: 30 TL/da
b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla;
setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips
uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil
gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık
baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu
tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması. Destek miktarı: 60 TL/da
c) Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve
aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi. Destek miktarı:
135 TL/da 1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini
asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel
prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.
2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer
alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.
3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az
biri ile birlikte uygulanması.
İlimizdeki ÇATAK Programından 2018 yılında 3. kategoride yer alan Basınçlı Sulama
Sistemi ile İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarını 2. kategoride yer alan en az bir tedbir ile
ilk defa uygulayacak olan üreticilerimiz yararlanabileceklerdir.
Program hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticelerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerine
başvurabilirler.

Mehmet TUĞRUL
İl Müdürü
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