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Milli projeler için dev hamle!

Milli projeler için dev hamle!
ISPARTA 0
böcüzade

Milli projeler için dev hamle!

Türkiye'nin son yıllarda büyük başarılar yakaladığı milli projeler için dev bir hamle daha geldi. Yeni başlatılan projeyle birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.


Milli projeler için dev hamle!
 

Türkiye’nin son yıllarda başlattığı millîleşme hamlelerine bir destek deMental İK’dan geldi. Mental İK, Milli Projelere alanında uzman ve gelişime açık insan kaynağının tespit edilmesi konusunda insan kaynağı desteği sağlayacağını açıkladı.

İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental, başlattığı “Milli Proje Milli İstihdam” programıyla, milli projelerde ihtiyaç̧ duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefliyor. Program; ülkemizde, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak.

Milli projeler için dev hamle!

"TÜRKİYE'DE BU İŞİ YAPACAK NİTELİKLİ İNSAN VAR"

Programla ilgili olarak açıklama yapan Mental İK Kurucusu Abdulkadir Karagöz, Türkiye’de milli teknoloji alanında atılan adımlarda itici güç̧ rolünü̈ üstlenecek yetişmiş̧ insan kaynağının olduğunu, bu tür projeleri yürüten kurumların ihtiyaç̧ duyduğu insan kaynağına ulaşabilecekleri altyapı hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Bunu milli bir ödev olarak gördüklerini ve bu projelerde yer almayı da milli bir ödev olarak gören tüm adayları bu platforma beklediklerini belirten Karagöz, “Bu milli görev için üzerimize düşen alanında uzman ve kendisini yetiştirmek isteyen insan kaynağının fotoğrafını çekmektir. Biz de milli projelere desteğimizi bu şekilde sunacağız.” dedi.

MİLLİ PROJELERDE 2018'DE 5 BİN İSTİHDAM HEDEFİ

Milli İstihdam Seferberliğine de katkı sunmayı amaçlayan programda 2018 yılı için 5 Bin kişinin milli projelerde istihdamı hedeflenmektedir. 

"GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMALI VE SORUMLULUK VERMELİYİZ"

Genç yeteneklerin mesleki anlamda gelişmelerinin ve sektörün ihtiyaçlarının net olarak tanımlanarak bu doğrultuda yönlendirilmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Karagöz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Gençlerin eğitim süreçleri boyunca ve mezun olduktan sonra fikirlerini ortaya koyabilecekleri, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve sorumluluk üstlenebilecekleri ortamlar hazırlamalıyız. Bugüne kadar Mental İK olarak geliştirdiğimiz yetenek yönetimi projelerimizle binlerce gencimizin kariyer hedeflerine bu doğrultuda destek verdik. Bundan sonraki süreçlerde de hayata geçireceğimiz projelerle farklı alanlardaki diğer genç arkadaşlarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin bu alanda attığı adımlara, iş dünyası olarak bizlerin de hızlı bir şekilde ayak uydurması ve ihtiyaç̧ duyulan alanlardaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz “Milli Proje, Milli İstihdam” projesiyle de hem Türkiye’de hayata geçen projeler hakkında farkındalık oluşturmayı hem de Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan yeteneklerimizi milli projelerle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

PROJE YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN BAŞVURUSUNA AÇIK

1 Ocak 2018’de başlayan “Milli Proje Milli İstihdam” programına 1 Mart 2018 tarihine kadar www.milliprojemilliistihdam.com sayfasından başvuru yapılabilmektedir. Programa dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan tüm Türk vatandaşları başvurabilirler. Programla ilgili tüm detaylı bilgilere internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

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