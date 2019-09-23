ISPARTA AFAD BASIL BÜLTENİ

Isparta TAMP Yerel Düzey Arama Kurtarma Hizmet Grubu Toplantısı Yapıldı

Bilindiği üzere Başkanlığımızca afet ve acil durum kültürünün yerleşmesi ve vatandaşlarımızın farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan edilmiştir.Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm kaynakların planlanması, olay mahalline ulaştırılması, ulusal ve yerel düzeyde ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Isparta'da "Yerel Düzey Arama Kurtarma Hizmet Grubunca" ana ve destek çözüm ortakları ile birlikte 3 Eylül 2019 saat 15:00 te 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı salonunda düzenlenmiştir.