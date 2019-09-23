SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne daha önce SDÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yapan, aynı zamanda Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Rasih Yazkan atandıBaşhekim Yazkan’ın akademik yönetim kadrosu, Doç. Dr. Nilgün Şenol (Beyin ve Sinir Cerrahisi AD), Doç.Dr. Osman Ergün (Üroloji AD), Dr.Öğretim Üyesi Nihat Şengeze (Nöroloji AD), Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Erdoğan (Nükleer Tıp AD) ve Dr.Öğretim Üyesi İsmail Zihni (Genel Cerrahi AD)’den oluşuyor.İdari kadro ise şöyle; Hastane Başmüdürü Mehmet Uygur, Hastane Müdürü Elif Bayer, Hastane Müdürü Fahri Eryılmaz, Hastane Müdürü Erdoğan Taşçıoğlu, Hastane Müdür Yardımcısı Özgür Demir, Hastane Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdaş, Hastane Müdür Yardımcısı Fidan Karahan.Biz de SDÜ ailesi olarak Başhekim Prof.Dr. Rasih Yazkan ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.