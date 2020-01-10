GOL ATMADA DA SIKINTI VAR

GOL YEMEMEDE DE SIKINTI VAR

KALEDEKİ SIKINTI TÜM

AĞIRLIĞIYLA DEVAM EDİYOR

BİR HAZIRLIK

MAÇI DAHA YAPACAK

SON KAMP ISPARTA’DA

Kaynak: Medya32

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor, ligde ikinci yarı öncesi ikinci hazırlık maçında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta İstanbul temsilcilerinden Sultangazispor’a 7 – 0 mağlup olmaktan kurtulamadı.İkinci devre hazırlıklarına Antalya – Manavgat’ta devam eden Ispartaspor ve Sultangazispor takımları dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil – Pembeli ekip rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Sultangazispor, adeta Ispartaspor’u sahadan sildi. İkinci yarıya da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Yeşil- Pembeli ekibin böylesine farklı mağlup olması taraftarlarda hem şaşkınlık, hem tedirginlik hem üzüntüye neden oldu.Dünkü hazırlık maçında gol de atamayan, bunun aksine kalesinde de yedi gol birden gören Ispartaspor’da ilk yarıda kalede yaşanan ‘Çok gol yeme’ olumsuzluğunun aynen devam ettiğini gözler önüne serdi.Yeşil – Pembeli ekip, hazırlık maçları programı çerçevesinde; 5 Ocak 2019 Pazar günü Bursa Yıldırımspor ile oynamış ve rakibini 3 – 2 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçını 8 Ocak 2019 Çarşamba günü yani dün Sultangazispor ile oynayan Ispartaspor sahadan farkla mağlup ayrıldı. Yeşil – Pembeli ekip 11 Ocak 2019 Cumartesi günü ise Aliağa Belediyespor ile üçüncü hazırlık maçını yapacak.Ispartaspor’un 10 günlük Antalya kampın ardından tekrar Isparta’ya dönecek ve Yeşil – Pembeli ekip ikinci yarının başlangıcına kadar olan sürede tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.