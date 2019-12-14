ISPARTA SPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ!

Ispartaspor’da hedef; İlk yarıyı Galibiyetle Bitirmek

ISPARTA SPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Ispartaspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde Çal Belediyespor ile karşılaşacak. Atatürk Stadyumundaki maç saat 14.00’te başlayacak maça ilginin büyük olması ve tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.   
 
İLK YARININ SON MAÇI
ISPARTA’DA OYNANACAK
Geçen haftayı deplasmanda oynadığı Sarayönü Belediyespor maçından farklı galibiyet ve üç puanla ayrılan Ispartaspor, gözünü bu hafta sonu yani yarın kendi saha ve seyircisi önünde ilk yarının son maçı olan Çal Belediyespor ile oynayacağı maça çevirdi. Bilindiği gibi; Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ligin onikinci maçını deplasmanda Sarayönü  Belediyespor takımı ile yaparak sahadan 4 - 1’lik galibiyetle ayrılıp altın değerinde üç puan kazanmıştı. Yeşil – Pembeli ekip, grupta 13. Haftaya girilirken 24 puanla puan durumunda 3. Sırada bulunuyor. Grup lideri ise, Ispartaspor’un 2 puan üzerindeki Kestelspor.

13. HAFTA MAÇI ÇAL
BELEDİYESPOR İLE
Şuana kadar oynadığı 12 maçın 7’sini kazanıp 3’ünden beraberlikle ayrılan Ispartaspor, Sarayönü Belediyespor maçının ardından bir günlük izinden sonra, geçtiğimiz Salı günü sabah toplanarak Teknik Direktör Hasan Şengün  nezaretinde çalışmaya başlayarak çalışmalarını dünkü son antrenmana kadar sürdürdü.

MAÇ YARIN SAAT
14.00’TE BAŞLAYACAK

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta oynanacak olan Ispartaspor –  Çal Belediyespor maçı yarın Isparta Atatürk Stadında oynanacak ve karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
MAÇI MUSTAFA
ÜNVER YÖNETECEK
Ispartaspor’un yarınki maçını Ankara Bölgesi Hakemlerinde Mustafa Ünver yönetecek. Ünver’in yardımcılıklarını ise; yine aynı bölge hakemlerinden Fahrettin Yılmaz ve Nevşehir Bölgesi hakemlerinden Ali Rıza Kuzucu yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi ise yine Ankara Bölgesinden Yasin Yıldırım.

TARAFTAR PATLAMASI BEKLENİYOR
Ispartaspor’un yarınki maçında taraftar patlaması bekleniyor. Zira, Yeşil – Pembeli ekip, Teknik Direktör Hasan Şengün ile bu haftaya kadar çıktığı 5 maçın 4’ünden galibiyetle 1 maçından ise beraberlikle ayrılarak Şengünle hiç mağlubiyeti bulunmuyor. Diğer bir konu ise, Ispartaspor son 5 haftada aldığı galibiyet ve puanlarla puan durumunda 8. Sıradan 3. Sırayakadar yükseldi ve lider ile arasında sadece 2 puan bulunuyor. Tüm bu gelişmeler ve takımın her geçen hafta yükselişe geçmesinin taraftarları stadyuma çekeceği, taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi ve yarınki maçta tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.

ŞENGÜN; “TÜM TARAFTARLARIMIZI
MAÇA BEKLİYORUM”
Ispartaspor Teknik Direktörü Hasan Şengün, yarın oynanacak Çal Belediyespor maçında seyirci rekoru kırmak istediklerini belirterek, tüm sporseverleri maça davet etti. Şengün; “Takım olarak iyi bir yükseliş trendi yakaladık. Şimdi tartışıp birbirimizi kırma zamanı değil. Gün birlik olma günüdür. Tüm taraftarlarımızı yarın stadyuma bekliyorum.  

“ŞİMDİ BİRLİK OLMA
VE KENETLENME ZAMANI”
Değerli Ispartaspor sevdalıları bu takımın hocası olarak sizlerden rica ediyorum; Pazar günü oynayacağımız ilk devrenin son maçı olan Çal Belediyespor maçında şimdi kenetlenme zamanı sadece sizlerden tek bir isteğim var. Pazar günü stat da seyirci rekoru kırıp aslan yürekli çocuklarımı desteklemenizi rica ediyorum” dedi.

BAL 13. HAFTA MAÇLARI:
Kestelspor – Burdur MAKÜ Gençlikspor
Yatağanspor – Akşehirspor

Ispartaspor – Çal Belediyespor
Denizli Sarayköyspor – Sarayönü Belediyespor
Konya Ereğlispor – Ortaca Belediyespor
Bucak Belediye Oğuzhanspor –  Manavgat Belediyespor
Karaman Belediyespor – Kepez Belediyespor
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