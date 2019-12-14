''Biz Anadoluyuz'' Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da...

''Biz Anadoluyuz'' Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Biz Anadoluyuz
14.12.2019
İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesiyle öğrenci gezileri devam ederken bu kapsamda Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da çeşitli etkinliklere katılıyor.

"Biz Anadoluyuz" projesiyle iller arasında karşılıklı gezilere katılan gençlere; "Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Aile", "Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme", "Sağlık ve Çevre", "Kültür ve Sanat", Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog", "Serbest Zamanların Değerlendirilmesi" ve "Gönüllülük ve Hareketlilik" gibi değerler kazandırılıyor.

Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da ilk önce şehitliği ziyaret ettiler. Ardından Gökçay Mesireliğinde bulunan Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ne geçen çocuklar merkezde eğitim alan öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapımı etkinliğine katıldılar. Merkez girişinde coşkuyla karşılanan misafir çocukların ve merkez öğrencilerinin kucaklaşmaları günün en güzel görüntülerinden biri oldu.

Isparta’da bulunmaktan ve Biz Anadoluyuz projesi içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden misafir öğrenciler özel bireylerle birlikte olmanın ise kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söylediler. Aileler ise Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi öğrencilerinin bu ziyareti duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirterek bu tür etkinliklerin kendilerini ve öğrencileri çok sevindirdiğini aktardılar.

Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ndeki buluşmaya Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak öğrencilerle bir araya geldi, onların mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapan Vali Seymenoğlu Gaziantepli öğrencileri Isparta’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Vali Seymenoğlu mülki idare amirliği mesleğine Gaziantep’te başladığını ve 3 yıl boyunca kaldığı Gaziantep’in kendisinde çok özel hatıraları olduğunu belirterek; “ Karınca derneğinin dostlarıyla beraber sizleri burada ağırlamaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnşallah siz de benim Gaziantep’ten ayrıldığım  gibi Isparta’dan memnun ayrılırsınız. Bulunduğunuz bu zaman diliminden ne olur keyif alın. Çevreyi gezerek, burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinerek keyif alın. Gaziantep’e döndüğünüz zaman da arkadaşlıklarınızı devam ettirin. Isparta’da Gaziantep gibi güzel bir şehirdir. Gezilecek görülecek çok güzel yerleri var. Karınca derneğimiz sizler için güzel ve anlamlı bir etkinlik hazırlamış. Sevgimizi ve gönlümüzü katarak kolayca yapacağımız bu yem düzeneği sayesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarımız beslenecek. Aynı zamanda pet şişeleri bu şekilde kullanarak geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Büyükler olarak bizler geleceğimiz olan sizlerden çok ümitliyiz, büyükleriniz olarak biz sizlerin önünü açacağız ama sizlerde ne olur çok çalışmaktan kaçınmayın. Bu duygu ve düşüncülerle hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Daha sonra Vali Seymenoğlu; öğrencilerle birlikte üzerinde şehitlerin adı yazan kuş yemlikleri yaparak merkez bahçesindeki ağaçlara astı. Vali Seymenoğlu ardından merkezde eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek ortaya çıkardıkları ürünleri inceledi, mehter takımında görevli öğrencilerle birlikte zil çaldı.

Gaziantepli misafir öğrenciler; Isparta Etnografya Müzesi’ni İslamköy Süleyman Demirel Müzesi’ni, Eğirdir Kalesi’ni ve Yeşil Ada’yı gezecek, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Huzurevi’nin yanı sıra yine Isparta’da esnaf ve şehit ailesi ziyaretleri gerçekleştirecekler.
 
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