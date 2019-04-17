AĞRILARI HASTANEMİZDE SON BULDU.

Isparta/Çukur köyünde yaşayan 66 yaşındaki Elif DEMİRALAY uzun zamandır devam eden böbrek ağrıları için hastanelere başvurmuş. Hastanelerde yapılan tetkiklerde Sol böbreğinde 10 cm tümör tespit edilmiş, böbrek damarlarına çok yakın olduğu için operasyonu oldukça riskli bulunmuş, yapılamamış.Hastanemiz Üroloji Kliniğimize aynı şikayetle başvuran Elif DEMİRALAY’a Üroloji Uzmanlarımızdan Op. Dr. Kahraman TOPSAKAL, ve Op. Dr. Murat ÇİLOĞLU tarafından hastanemizde ilk kez yapılan Radikal Nefrektomi Operasyonu yapılarak sağlığına kavuşturuldu.1 günde ayağa kaldırılan ve taburculuğu planlanan Elif DEMİRALAY uzun zamandır ağrılardan dolayı sağlıklı olmadığını dile getirerek; “ Isparta Şehir Hastanesine başvurduğumda Kahraman Bey ve Murat Bey ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Dün ameliyata alındım, bugün yürüyorum. Hastaneye yattığım andan itibaren doktorlarım , sağlık çalışanları ve hastane personelinin ilgi alakası çok güzeldi. Hepsine teşekkür ederim.” Diye konuştu.Op. Dr. Kahraman TOPSAKAL, ve Op. Dr. Murat ÇİLOĞLU ‘da Isparta Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği olarak perkütan böbrek taşı ameliyatı gibi kapalı (endoskopik)ameliyatlar kapalı ve açık prostat ameliyatları ve her türlü açık ve kapalı ürolojik ameliyatlar yapıldığını belirttiler.